The Skullfuckers staan opnieuw op Sinksen: “Al zanger moeten wakker bellen”

Het begon in november 2009 met enkele Kortrijkse vrienden op een regenachtige winteravond in Parijs op Cimetière du Père-Lachaise. Als eerbetoon aan Jim Morrison speelden ze er klassiekers uit de sixties en seventies. Tien jaar later spelen Jeroen Termote, Jelte Vandepitte, Tim Hennin en Wannes Desramault nog steeds samen, onder de toepasselijke naam The Skullfuckers. Dit jaar staan ze ook opnieuw op de Sinksenfeesten.

“We werden wakker op het kerkhof, tussen de schedels. The Skullfuckers werd al grappend uitgesproken, maar eenmaal je zo’n naam hebt, konden we geen andere meer bedenken. Het klinkt wel heftig. Zo werden we per ongeluk eens geboekt op een metalfestival”, lacht Wannes. “We spelen ongeveer een dertigtal optredens per jaar, gaande van privé- en Chirofeesten tot grotere evenementen zoals Sinksen. Ons motto is: ‘we play everywhere’. We proberen altijd een vorm van magie te brengen met onze sfeervolle covers. Vaak staan we tussen het volk. Dat vinden we leuker, want zo kan iedereen ten volle genieten van onze muziek en meedansen”, vertelt Wannes. Tussen de klassiekers van vroeger en nu spelen The Skullfuckers covers van de Rolling Stones, Vance Joy, Johnny Cash, Dolly Parton, Amy Whinehouse, The Coral, Absynthe Minded, George Ezra, Black Keys en nog veel meer.

Vagant en Vesper

De bandleden zijn allen fervente Sinksengangers. “We hebben al een paar keer tijdens dit heilig weekend gespeeld, ook op Schouwburgplein en Begijnhofpark, maar we houden ons niet per se in om te feesten (lacht). Zo hebben we al eens onze zanger moeten wakker bellen op een vorige editie, omdat onze set binnen een kwartier zou starten. Als we de maandag moeten optreden is het altijd wel spannend of iedereen er zal geraken”, lacht Wannes. Tijdens Sinksen is het vier dagen feest op en rond café ‘t Plein. Vrijdag zetten The Skullfuckers de afterwork in van 18 tot 20 uur. Ook Vagant en Vesper organiseren dit jaar nog eens voor eigen deur en brengen daarmee gezellige ambiance naar de Voorstraat. Een vierdaags programma met meer dan 20 kwalitatieve livebands en dj’s staan klaar op zondag van 16.45 tot 18 uur.