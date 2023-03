The Keybones trekken voor de 23ste keer op Smokkeltocht

Mountainbikeclub The Keybones organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 maart haar 23ste Smokkelaarstocht, met start en aankomst in Vrije Basisschool Kaspar in de Kasteeldreef. Deelnemers kunnen opteren voor een wegrit of een mountainbikeparcours, en er is keuze tussen verschillende afstanden.

Mountainbikeclub The Keybones telt een 50-tal leden, en die steken tijdens de Smokkelaarstocht allemaal de handen uit de mouwen. “Vorig jaar hadden we ongeveer 2.000 deelnemers. Het is telkens weer een uitdaging om alles rond te krijgen. We hopen alvast op een droog en goed berijdbaar parcours”, zegt secretaris Marnix Dedecker.

“Voor de wegrit kan gekozen worden tussen 35, 55, 75 en 105 kilometer. Al na één kilometer steken we de grens over, en dan verloopt de rit volledig op Frans grondgebied. Voor de mountainbikers zijn er vijf afstanden: 30, 40, 50, 60 en 70 kilometer. De korte afstanden worden in Frankrijk gefietst, bij de lange afstanden wordt er 20 kilometer in Rekkem en Lauwe gefietst. Op zaterdag kan er gestart worden tussen 7.30 en 14 uur, op zondag tussen 7.30 en 10.30 uur. Inschrijven gebeurt ter plaatse. VWB-leden betalen 4 euro, niet-leden 6 euro.”

Onderweg zijn bevoorrading en pechverhelping voorzien. Na aankomst krijgen alle deelnemers een hotdog. Er kan gedoucht worden in sporthal Ter Steenlandt.