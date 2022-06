The Curse of Millhaven: van Graspop naar Ieperfest

De Ieperlingen van The Curse of Millhaven zagen een droom werkelijkheid worden toen ze twee weken geleden Graspop Metal Meeting mochten openen. Komend weekend spelen ze een thuismatch op Ieperfest. De metalband, die dit jaar haar tienjarig bestaan viert en net de nieuwe single Maze uitbracht, is zo weer springlevend na de corona-ellende.

The Curse of Millhaven is een melodische deathmetalgroep die bestaat uit zanger Jasper Lobelle uit Elverdinge, gitarist Jeroen Debruyne uit Roeselare, gitarist Kurt Mylle uit Kemmel, bassist Bram Dewilde uit Dikkebus en drummer Bart Rambour uit Dikkebus. De groep timmert al sinds 2012 met een gezonde ambitie aan een carrière in de metalwereld, maar corona zorgde toch even voor een dipje. “De pandemie heeft een hoop ellende met zich meegebracht, ook op muzikaal vlak”, vertelt Bart Rambour. “Het was moeilijk om samen te komen en nieuwe muziek te schrijven, shows werden uitgesteld of gewoon helemaal afgelast en bovenop dit alles viel een volledige Oost-Europese tournee in het water. Dat was natuurlijk wel even slikken, want we hadden daar al behoorlijk veel tijd en geld ingestoken. Gelukkig werden bijna alle binnenlandse shows gewoon verplaatst en hebben we die nog netjes kunnen afwerken. Het Depot in Leuven en De Vooruit in Gent met onze makkers van Fleddy Melculy waren de grote uitschieters.”

Graspop

Recent bereikte de band een nieuwe mijlpaal door voor het eerst op Graspop Metal Meeting op te treden. “Dat lag eigenlijk al vast in 2020”, vertelt Bart. “We waren uiteraard zeer verheugd dat we opnieuw aan de affiche werden toegevoegd voor de editie van 2022. Zelf gaan we als sinds twintig jaar geregeld naar Graspop. Om daar dan plots zelf voor zo’n massa te mogen optreden, is uiteraard een kinderdroom die uitkomt.”

“Hier werk je als amateurband keihard naartoe. Ons kleine landje heeft heel wat talent rondlopen, maar het is niet voor elke band weggelegd om op Graspop te kunnen spelen. Dus we zijn uiteraard zeer vereerd dat we er onze muziek mochten brengen aan het grote publiek. We dachten op voorhand dat de zenuwen de bovenhand zouden nemen, maar het viel best wel mee. We weten dat we onze muziek door en door kennen, dus was het gewoon kwestie van het publiek goed op te warmen voor de rest van het festival.”

Iron Maiden

“We hadden ook een heel dankbare plaats: we mochten het festival openen als eerste band sinds drie jaar. Kleine meevaller voor ons was dan ook dat er geen enkele andere band geprogrammeerd stond tijdens onze set, dus ruw geschat zal er toch 7.000 tot 8.000 man voor onze neus gestaan hebben. We kunnen terugblikken op een geslaagde performance: het was een zeer dankbaar publiek, de sfeer zat er goed in en de reacties achteraf zeer lovend. Achteraf een pintje drinken in de backstage met wereldtoppers als Mastodon en Iron Maiden vlakbij loste dan ook onze wildste verwachtingen in. Dit smaakt zeker naar meer.”

Met Ieperfest staat er komend weekend een nieuw hoogtepunt op de agenda, weliswaar al voor de derde keer. “Dit voelt voor ons altijd een beetje als thuiskomen. Zelf zijn we elk jaar vaste klant op het hardcorefestival. Het is steeds een vaste afspraak om mensen die je al even niet meer zag terug tegen het lijf te lopen. We hebben dan ook het grootste respect voor de organisatie. Deze mensen zijn allemaal vrijwilligers die veel van hun vrije tijd steken in het organiseren van een festival van deze orde, wat in deze tijden zeker niet evident is. Onze shows zijn telkens een mix van oude en nieuwe nummers, en op Ieperfest zal dit quasi dezelfde set zijn zoals op Graspop. Dus de mensen mogen zich verwachten aan een stevige portie deathmetalcore.”

Tiende verjaardag

Onlangs bracht The Curse of Millhaven de nieuwe single Maze uit. Daarnaast bestaat de band exact tien jaar. “We smeden plannen om daar nog iets rond te doen, maar meer kunnen we voorlopig nog niet zeggen. Voorlopig staat er nog een zestal shows gepland tijdens en na de zomer, en we hopen uiteraard dat we volgend jaar de vruchten kunnen plukken van onze performance tijdens Ieperfest en Graspop. Verder zullen we schrijven aan nieuwe nummers, zodat we de nieuwe fans die we aanspreken telkens iets nieuws kunnen brengen. We zijn nog niet uitgezongen.”

The Curse of Millhaven speelt op vrijdagavond 1 juli om 19.20 uur in de Trench op Ieperfest.