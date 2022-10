‘The Beast’ maakt voor Halloween comeback in Blankenberge

Tijdens de herfstvakantie kan je op het stationsplein in Blankenberge lekker griezelen met The Beast. Of beter in The Beast: je stapt – op eigen risico – het gigantische monster binnen via de muil. Uitbaters Francis Van Mechelen en Erika Aliskeviciute trekken met de attractie al jaren door Europa, maar het avontuur begon zestien jaar geleden ook in Blankenberge. “De effecten zijn sindsdien wel een pak moderner geworden.”

Francis Van Mechelen (53) en Erika Aliskeviciute (43) scoorden rond de eeuwwisseling een paar ambiancehits met de formatie Dynamite. Je herinnert je vast nog wel de meezinger ‘Seks met die blonde’. “Het was na een optreden in ‘Tien om te zien’ dat ik met Kurt Oosterlynck van Café au Lait aan de praat raakte. Hij haalde The Beast zestien jaar geleden voor het eerst naar Blankenberge en zocht een overnemer”, vertelt Francis, die er vervolgens samen met zijn partner heel Europa mee rondtrok.

15 landen

“We zijn er zeker al in vijftien landen mee geweest. Ook in Rusland en Oekraïne, in steden als Charkov en Odessa die nu zwaar gehavend zijn door de oorlog. In Londen stonden we ooit in Hyde Park, vlak bij Buckingham Palace”, vertelt hij. The Beast staat garant voor een ongeëvenaarde halloweenervaring: via de muil kom je terecht in de ingewanden van het monster, waar het je onder een indrukwekkend klank- en lichtspel langzaam verteert tot je er via de achterkant weer uitkomt. “Eigenlijk is The Beast van Amerikaanse makelij: de firma erachter verzorgde ook de 3D-animatie voor ‘The Lord of the Rings. The Beast is géén kermisattractie, het is een op zich staande beleving”, klinkt het.

Niet voor doetjes

The Beast is niet voor doetjes, staat op de Facebookpagina van stad Blankenberge te lezen. “Maar het is natuurlijk wel een attractie voor een heel breed publiek”, nuanceert Francis. “Bij de hele kleintjes vloeien er wel eens traantjes, voor de wat oudere tieners kan het nooit eng genoeg zijn.”

Toegevoegde waarde

Stad Blankenberge kreeg voor de zomer al een aanvraag om The Beast terug naar Blankenberge te halen, maar had daar toen geen plaats voor. “De halloweenversie leek ons wel een toegevoegde waarde voor tijdens de herfstvakantie, en bovendien kost de attractie ons niets”, zegt schepen van Evenementen Mitch De Geest (Open VLD). The Beast gaat binnenkort ook weer de hort op. “We kregen recent nog een aanvraag voor Slovenië”, aldus nog Francis Van Mechelen. De attractie is vanaf 28 oktober dagelijks geopend van 11 uur tot 19 uur, op Halloween uitzonderlijk tot 22 uur. De inkomprijs bedraagt 5 euro per persoon, een familieticket voor drie kost 12 euro, voor vier personen 15 euro.

