‘The Australian Pink Floyd Show’ opent het zomerseizoen in Middelkerke

Vrijdagavond weerklonk het eerste applaus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. ‘The Australian Pink Floyd Show’ opende er het zomerseizoen met een gesmaakt concert. Voor de tweede zomer op rij is de arena met een twintigtal concerten de muzikale trekpleister in Middelkerke.

De Proximus Pop-Up Arena is de eerste hybride evenementenlocatie die een uniek zomers festivalgevoel combineert met de voordelen van een vaste, weersbestendige arena. Na een uitdagende start in de zomer van 2021, te midden van de pandemie, blikt zaaluitbater beat vooruit op een geweldige en muzikale zomer dit jaar.

Met nog meer concerten – 30% meer in vergelijking met vorige zomer – en nog meer verschillende genres onderstreept de Proximus Pop-Up Arena deze zomer haar ambitie als muzikale middelpunt aan onze Vlaamse kust.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, verklaarde eerder dat de programmering in de arena “een absolute verrijking bij het eigen aanbod” van de gemeente is. Hij verwacht dan ook een zomervakantie “vol plezier, leute en goeie muziek”.

Hard gewerkt

Jan Van Esbroeck, ceo beat: “We hebben hier met het hele team hard voor gewerkt en dan is het fijn om te zien dat het publiek met volle goesting van zo’n concert geniet. Het voelt goed om de arena tot leven te zien komen.”

Het eerstvolgende concert in de Proximus Pop-Up Arena is ‘Queen, the Unique Symphonic Celebration’ op zaterdag 2 juli. Andere grote namen op de affiche deze zomer zijn onder meer Milow, Regi, Toto, K3, Snelle en Boef op de eerste editie van Refest, Adamo, Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Hooverphonic, #LikeMe, Niels Destadsbader, Cleymans & Van Geel en Natalia.

De Proximus Pop-Up Arena bevindt zich aan de Westendelaan 92 in 8430 Middelkerke.

Tickets zijn online beschikbaar op www.proximuspopuparena.be. Telefonisch reserveren kan op werkdagen van 13.30 tot 17.00 uur via 070 345 345 (0,30 euro/min) Surf voor meer informatie naar popuparena.be.

(PG – foto LC)