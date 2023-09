Tentoonstelling YDAM bij Creaflor Wenduine

Nog tot 1 november loopt bij bloemenzaak Creaflor in Wenduine een mini-expo van de Wenduinse kunstenares YDAM oftewel Mady Delaere.

Nog tot 1 november loopt bij bloemenzaak Creaflor in Wenduine een mini-expo van de Wenduinse kunstenares YDAM oftewel Mady Delaere. Ze toont een selectie van werken in acryl en gemengde technieken. YDAM heeft enkele werken in symbolisch en fantastisch realisme, alsook enkele abstracte werken meegebracht.

Geheimzinnig

Haar inspiratie put zij al jaren uit de levenswijsheid, en uit de Egyptische en Japanse kunst. Haar werken zijn dan ook soms statisch en geheimzinnig. De kunst dient bij YDAM vooral om het heden te ontvluchten.

Florist Kris Steen is opgetogen dat net deze werken in zijn zaak kunnen tentoongesteld worden. Hij biedt de lokale kunstenaars dan ook graag een extra platform om hun werken te tonen in een florale omgeving. (LB)