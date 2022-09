Tentoonstelling ‘Handzame, Festivaldorp’ van start

Dit weekend opent in het OC Hansam de tentoonstelling ‘Handzame, Festivaldorp’, een samenwerking tussen Kortemark Verbeeldt en heel wat verenigingen. In meer dan 600 foto’s en heel wat filmmateriaal kan je nog tot en met zondag 9 oktober zien hoe diverse festivals Handzame muzikaal op de kaart hebben gezet.

Op de affiche, die de tentoonstelling aankondigt, zie je de groep Crapule de Luxe die in 1981 tijdens het vijfde Meeuwefestival optrad in Handzame. “Het Meeuwefestival was het allereerste festival in Handzame en is ontstaan uit het Jeugdhuis De Meeuwe, dat in 1976 werd opgericht”, vertelt Marc Waeyaert die samen met zijn broer Luc nauw betrokken was bij de oprichting van het jeugdhuis. “Het jaar daarop organiseerde het jeugdhuis een eerste festivalletje: precies acht jaar na Woodstock en hetzelfde jaar van Woodland (Rock Torhout).” Behalve Luc, Marc en Rik Waeyaert trokken onder andere Johan Clauw, Marc Beke, Luc Vandamme, Gerard Deschrijver, Dirk Bruynooghe, Marc Depove, Jan Huyghe en Ivan Kimpe mee aan de organisatorische touwtjes.

Tuingebeuren

Tot aan het vijfde festival vonden de Meeuwefestivals plaats in de tuin van het jeugdhuis, toen nog onderdak in de oude pastorie in de Kronevoordestraat. Pal in het centrum van Handzame dus. Later ging het festival door op het voetbalveld van Edewalle. De tiende editie vond plaats in een tent op de weide van Luc Hooghe en Lieve Ampe, op dezelfde plaats waar later het Handzame Blues Festival werd georganiseerd.

Doet Crapule de Luxe nog een belletje rinkelen? Dan doen andere namen op de affiches dat zeker: Raymond van het Groenewoud, T. C. Matic met een piepjonge Arno, The Machines…

Bar

Terugkijken op het Meeuwefestival, maar ook op Handzame Blues, Delirium Blues, Irie Vibes en Midsummer kan je aan de hand van talloze affiches, foto’s, filmmateriaal en gadgets van zaterdag 24 september tot en met 9 oktober, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in het oc Hansam.

Voor het eerst is er op de tentoonstelling ook een bar aanwezig, uitgebaat door de mensen van Irie Vibes.