Tenoren van het Sint-Janskoor in Ieper presenteren eigen, ludieke show Leeuw en Bever op Straat

Geert Delaleeuw, Roger De Bever en Tom Verstraete – drie tenoren van het Sint-Janskoor Ieper – bundelen hun liefde voor zang en hun passie voor theater tot een eigen gecreëerde, bruisende show. Op 4, 5 en 6 november brengen ze hun nieuwste productie: Leeuw en Bever op Straat. De titel is meteen een compilatie van hun namen.

“Onze eerste samenkomst hielden we in augustus 2019 en de repetities begonnen in oktober van dat jaar. Na een vijftiental repetities zijn we er door corona half maart 2020 moeten mee stoppen. Pas in september 2021 konden we de repetities hervatten, maar na anderhalf jaar stilliggen was het grotendeels van nul herbeginnen”, vertelt het trio. “Van eind februari 2022 tot begin april 2022 hielden we geen repetities omdat we deelnamen aan Sukr, gebaseerd op de klassieker Suiker van Hugo Claus. Dat is een toneelstuk over Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk en hertaald naar buitenlandse seizoenarbeiders in West-Vlaanderen. Na de coronaperiode konden we een 50-tal repetities plannen van onze show. Onze voorstelling begin november is eigenlijk plan D, want we hebben het al drie keer moeten uitstellen”, pikt Tom Verstraete in. “Onze eerste voorstelling was half februari 2021 voorzien, vervolgens werd het begin november 2021, daarna begin maart 2022 en uiteindelijk begin november 2022. Onze eerste voorstelling konden we op 9 maart 2019 organiseren. We hebben dit één keer gedaan voor een bomvolle zaal. De aanhouder wint, maar ideaal is een eenmalige voorstelling niet. Daarom dat we nu doelbewust drie opvoeringen plannen. Voor de toeschouwers betekent dit heel wat meer zitcomfort en we kunnen ook eventuele coronamaatregelen tijdig opvangen. Bovendien beleven we er zelf ook drie keer deugd aan en dat is ook mooi meegenomen.”

Repeteren in schapenstal

Leeuw en Bever op Straat komt voornamelijk uit het brein van Geert Delaleeuw die tot september 2021 vakbegeleider wiskunde voor de secundaire scholen in West-Vlaanderen was en nu met pensioen is. “Een eigen show brengen, vergt heel wat inspanningen. Opzoeken van goede sketches en deze actualiseren, zoeken naar instrumentale versies van liedjes en hiervoor een passende tekst schrijven, het ontwerpen van onze affiche, flyer en inkomkaarten, de opmaak van het scenario en het voorbereiden van onze repetities”, zegt Geert. “We beschikken over fantastische repetitieruimtes bij Tom thuis. De laatste maanden kunnen we terecht in een schapenstal waar het volledige decor is uitgestald, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden.”

Humor staat centraal

De show is een aaneenschakeling van zang en toneel, gebracht door drie ervaren acteurs. “We zijn alle drie al heel veel jaren lid van het Sint-Janskoor en maakten al heel veel optredens mee. Dit gebeurde niet enkel met het Sint-Janskoor, maar ook in het groot Iepers koor en het Suck-koor. Met de tenorissimo’s stonden we al heel wat keren op het podium”, vervolgt Geert die als leerkracht toneel bracht en toneelstukken speelde onder meer in de Heilige Familie. “Samen presenteerden we ook als tenorissimo’s livesketches en filmpjes. Roger is een talent in komisch goochelen en speelde bij het Iepers Operettegezelschap en in de Hollebeekse Revue. We hebben geen plankenkoorts meer, wat niet betekent dat we niet een tikkeltje zenuwachtig zullen zijn.” Gedurende een tweetal uur wordt de toeschouwer meegesleurd in een rollercoaster van magie, muzikale juweeltjes en korte toneelstukjes, luchtig van karakter en met verrassende ontknopingen. Het trio speelt op vrijdag 4 november om 20 uur, zaterdag 5 november om 20 uur en zondag 6 november om 15 uur. De deuren gaan telkens een half uur voor de start van de show open. Na de show kan er iets gedronken worden.

Tickets in VVK kosten 12 euro en 15 euro ADD. Kaarten bestellen via Geert, Roger en Tom of lebos2022@gmail.com. Alles vindt plaats in Zaal Cieper, Brugseweg 309 in Sint-Jan.