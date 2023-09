Ten Miles en Oktoberfest bij De Stresskikkers in Elverdinge

De Stresskikkers zullen op zaterdag 23 september ervoor zorgen dat Elverdinge bruist. Met hun Ten Miles en aansluitende Oktoberfest belooft het een dag vol ambiance te worden in en rond Den Elver. “Wie zich verkleedt tijdens de afterparty krijgt een beloning”, klinkt het bij de organisatie, die in het verleden nog de Flemish Beer Run organiseerde.

Florian Verdonck is 31 jaar, afkomstig uit Proven en intussen meer dan een jaar woonachtig in Elverdinge. “Het is ook sinds vorig jaar dat ik aangesloten ben bij De Stresskikkers”, vertelt Florian, die zelfstandige is in de IT-sector.

“Na enkele jaren Flemish Beer Run gooien we het nu over en andere boeg. We nemen een nieuwe start met onze Ten Miles op 23 september. Samen met voorzitter Pascal Demuynck, Jean-Claude Demuynck en Pascal Casier help ik organiseren. Eerst is er om 14 uur een Kids Run en daarna is er de 8 kilometer en om 16 uur de tien mijl. Start en aankomst is aan OC Den Elver. Het parcours gaat via Elverdinge en Woesten. Het parcours is zorgvuldig ontworpen met een mix van onverharde en verharde wegen. We hebben bewust gekozen voor de afstand van tien mijl om een breed scala aan deelnemers aan te spreken.”

Oktoberfest

In Den Elver zal aansluitend nog een maaltijd en afterparty plaatsvinden. “Dit zal in het Oktoberfest-thema zijn. We starten met authentieke Duitse gerechten schnitzel en tartiflette en daarna zal de dansvloer geopend worden. Wie zich verkleedt in een dirndl of lederhosen, krijgt een beloning. Dj Drino zorgt voor de beats. Een dag vol ambiance dus!”

Deelnemers kunnen zich online inschrijven. “De dag zelf kan er ook nog ingeschreven worden. Zelf zal ik niet meelopen, als troostprijs mag ik het startschot geven”, lacht Florian. “Na het lopen kan men gebruik maken van de douches van voetbalclub SK Elverdinge.”

Elke donderdag

De Stresskikkers lopen elke donderdag om 19.30 uur. “We verzamelen in de Boezingestraat bij de broodjeszaak Evita. Qua parcours variëren we graag. In de club hangt een warme familiale sfeer. Onze gezellige bende telt ongeveer 30 actieve leden. Naast dit evenement zijn er nog enkele activiteiten voor de clubleden, zoals een quiz en een familiedag. Zelf loop ik een drietal keer per week en ik heb al een keer een ten miles in de benen”, besluit Florian Verdonck.

Tickets en info: https://tenmileselverdinge.be/.