Teleurstelling in Sint-Michiels: nieuw organisatieteam annuleert Sint-Michielse Feeste

De Sint-Michielse Feeste, het grote dorpsfeest in Sint-Michiels dat steevast plaatsheeft op de eerste zondag van september, gaat dit jaar niet door. De teleurstelling is bijzonder groot in het dorp.

De Sint-Michielse Feeste is al sinds jaar en dag een organisatie van de plaatselijke Unizo-afdeling. Dit jaar zou een vernieuwd Unizo-bestuur, onder leiding van Kate Steen – die een kapsalon runt in de Rijselstraat – de organisatie in handen nemen. Maar zij liet echter op de website van Unizo en via sociale media weten dat het evenement, gepland voor zondag 3 september, niet doorgaat.

“Als verantwoordelijke voor het nieuwe team dat instaat voor de organisatie van de Sint-Michielse Feeste heb ik de beslissing genomen dit jaar de pauzeknop even in te drukken”, communiceerde Kate Steen online. “We willen deze relatief grote organisatie herbekijken en tijdig kunnen opstarten om nieuwe vervlogen elementen in de ‘Feeste’ te kunnen opnemen. Uiteraard beseffen we dat dit voor sommigen een teleurstelling is, maar volgend jaar zijn we er zonder uitzondering opnieuw met een topeditie.”

We vroegen Kate Steen naar wat aanvullende toelichting bij haar bericht, maar ze wenste die niet te geven. Zeker in middenstandskringen in Sint-Michiels heerst omtrent deze annulering heel wat ontevredenheid, zo vernemen we. Het gaat dan ook om veruit het grootste evenement in deze Brugse deelgemeente. De ‘oude garde’ van Unizo, die de Sint-Michielse Feeste al decennialang organiseert, zou de fakkel van de organisatie al vorig jaar hebben willen doorgeven aan een nieuw team maar dit blijkt dus toch niet evident.