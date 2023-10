Tekeningen van Ever Meulen vormen decor voor tweede editie van lichtwandeling in Wervik

Tijdens de herfstvakantie vindt in Wervik een lichtwandeling plaats. De tekeningen van Ever Meulen vormen het decor. Ever Meulen (77) is de gerenommeerde illustrator en grafisch kunstenaar die jarenlang mee het gezicht van het populaire weekblad Humo bepaalde.

Op vier locaties kunnen bezoekers gratis genieten van mooie projecties. Het start- en eindpunt van de lichtwandeling is het Nationaal Tabaksmuseum. Het begint vanavond (zaterdagavond, red.) vanaf 18 uur en telkens tot 22 uur. De lichtwandeling duurt tot volgende week zaterdag.

Drie kilometer

De lichtwandeling is een lus van ongeveer drie kilometer doorheen het stadscentrum en terug. De vier projecties gebeuren op de monumentale Sint-Medarduskerk, het garagecomplex langs de Leie en dichtbij de Keizerstraat, het Sint-Janshospitaal en de kapel op het belevingsplein de Steenakker en in de tuin van het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis. Ook de Sint-Medarduskerk is open. Onder begeleiding van Marleen Verbeke maakten leerlingen een kunstinstallatie en die staat in de kerk..

De eerste avond wordt een spectaculaire openingsavond. Het stadscentrum zal verkeersluw zijn en de wandelaars worden getrakteerd op straatanimatie en vuurspektakel in de straten. Dit is volledig gratis.

Daarnaast gaat vanavond ook een betalende wandeling door met zeven culinaire stops waar je iets kan degusteren. Er zijn hiervoor 240 inschrijvingen.

Openbare verlichting

De openbare verlichting zal in deze week ook gedoofd worden in grote delen van de stad. Om de projecties op de verschillende plaatsen goed tot hun recht te laten komen is het doven van de openbare verlichting noodzakelijk. Technisch vereist het doven van de lichten per circuit omdat het doven paal per paal niet mogelijk is.

Op de weg zullen fluogroene bandensporen aangebracht worden die de richting van het parcours aanduiden. “We verwachten in die week 10.000 bezoekers”, hoopt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).

Succes vorige editie

De stad Wervik organiseerde twee jaar geleden voor het eerst een lichtwandeling met werk van illustrator en ereburger Carll Cneut, die opgroeide in Geluwe. Het werd toen een overdonderend succes Het inspireerde het stadsbestuur om een tweede editie van het evenement te organiseren. Men trok hiervoor een budget van 85.000 euro uit.

In het Nationaal Tabaksmuseum is nog tot volgende week zondag de tentoonstelling Smokebility, een samentrekking van Smoke en Mobility, te bezoeken. Met werk van Ever Meulen.

