Teken- en schilderclub Magenta+ stelt tentoon in Deerlijk

De Deerlijkse teken- en schilderclub Magenta+ pakt tijdens het weekend van 7 en 8 mei met een gezamenlijke tentoonstelling uit in het buurthuis De Wieke. Het aanbod is heel verscheiden.

Naar tweejaarlijkse traditie stelt Magenta+ weer tentoon. “Omwille van de coranaperikelen dit keer wel op een ander tijdstip en een andere locatie”, verduidelijkt bezieler André Dewaele.

“We hebben de krachten gebundeld en tonen een selectie van de beste werken die onze leden tijdens de voorbije twee jaren hebben gemaakt. Ook nu weer belooft het een boeiende wandeling te worden tussen een diversiteit aan vormen en kleuren, van groot tot klein, van stil dromend tot stevig gedreven, van minutieus precies tot vrank en vrij…”

“We voeren iedereen mee langs vroege lentebloemen, late herfstkleuren, tere tinten, hevige contrasten, abstracte vormen en levendige figuren. We tonen zowel tekeningen en schilderijen in acryl, aquarel en olieverf, als beelden in brons, keramiek en hout. Alle werken werden gerealiseerd onder de deskundige begeleiding van Georges Schelstraete.”

Komen en gaan

Het is tevens de afscheidstentoonstelling van Georges Schelstraete. Hij was gedurende 36 jaar leerkracht en begeleider van de groep die ondertussen vier decennia bestaat.

Ondertussen kreeg hij opvolging van Dries Dewaele, zoon van André Dewaele, en die is even gemotiveerd om de kunstenaars op sleeptouw te nemen en zijn schouders te zetten onder de werking.

De vernissage van de expositie vindt plaats op vrijdag 6 mei om 19.30 uur in de Wieke. De tentoonstelling wordt ingeleid door beeldend woordkunstenaar José Vandenbroucke. De werken zijn verder te bezichtigen op zaterdag 7 mei van 14 tot 20 uur en zondag 8 mei van 10 tot 19 uur.

