Tegenslag voor broers Wouter (44) en Dieter (41) op Waregem Koerse: “Als je iets ziet gebeuren met je paard, staat je hart even stil”

Voor geboren en getogen Waregemnaars Wouter (44) en Dieter (41) Balcaen moest de 175ste editie van Waregem Koerse eentje worden om in te kaderen. De broers maakten als mede-eigenaars van Thiago Des Dunes, een achtjarige hengst, een grote kans op podium of zelfs winst tijdens de prijs Rallye Waregem. Maar op de zesde hindernis ‘Rail Ditch & Fence’ liep het mis. Toch kijken de broers Balcaen al vooruit.

Het paardensportverhaal begon vorig jaar eerder toevallig op het terras van café De Klauwaert op de Waregemse Markt. “Door corona was er nog een sluitingsuur om 1 uur ‘s nachts”, vertelt Wouter. “Toen we het café verlieten, liepen we Patrice Quinton tegen het lijf. Patrice is een begrip in Waregem en sinds 2011 de Koning van de Gaverbeek. We raakten aan de praat en inviteerden de ruim 20-koppige entourage van Ecurie des Dunes bij ons thuis en vierden feest tot in de vroege uurtjes. De dag nadien zijn we opnieuw verbroederd en pakte Quinton zijn tiende opéénvolgende winst met Gino des Dunes. Dat was het begin van een unieke vriendschap en tegelijk de start van ons engagement in de paardensport.”

Verkoop beklonken

En die band werd tot op heden onderhouden. “Zes weken voor Waregem Koerse bezochten we hun stallen in Normandië, aan de voet van de Mont Saint-Michel. We werden er als koningen ontvangen. Daar werd de verkoop van Thiago Des Dunes beklonken. We hebben het paard gekocht in mede-eigendom met succestrainer Patrice. De keuze voor deze achtjarige hengst lag volledig bij Patrice. Het is een zelfgekweekt paard dat met de beste zorg wordt omringd. ‘s Morgens maken de paarden bijvoorbeeld een wandeling in het zoute zeewater, goed voor hun moraal en spieren.” Bovendien is het een paard dat beschikt over de beste trainer voor dit werk en de meest succesvolle stal sinds de eeuwwisseling.

“Maandagavond voor de hoogdag van Waregem Koerse organiseerden we bij mijn broer Wouter een tuinfeest voor de inmiddels 32-koppige bende, die samen negen paarden aan de start brachten in drie rennen. “Daarna zij we met de hele bende richting Café De Klauwaert getrokken, waar het avontuur een jaar eerder begon. Door zijn Franse uiterlijk werd het cafeetje in het verleden ook wel een café de Français genoemd. De afspraakplaats bij uitstek.”

Waregem Koerse

“Tijdens de voormiddag was er nog een training met de paarden over de Ierse berm”, gaat Wouter verder. “Rond de middag gingen we nog snel eens ons paard begroeten in de stallen, om ons daarna naar jaarlijkse traditie te installeren in onze iDocta Clubhouse op het middenplein. Het was uitkijken naar de derde race waar onze vrienden Hyperion De Kerser (1 Ecurie des M), General Desjy (2 Ecurie Haras d’Erable) en Dreammy Love (7 Ecurie des Dunes) aan de start brachten van de Kleine Steeple voor 4- en 5-jarigen. Alle paarden hebben Patrice als trainer. Het was een race met dubbele emotie: Patrice nam meteen de hoofdprijs met Dreammy Love en een tweede plek met General Desjy, maar Hyperion kwam kwalijk ten val, brak de voorarm en werd ter stond geëuthanaseerd. Hartverscheurende taferelen onder andere bij de dochter van de eigenaar die het paard traint, verzorgt en begeleidt voor de ren. Dit is een jammerlijk onderdeel van de paardensport. Er is uiteraard heel wat commotie rond geweest op sociale media. Voor deze reacties kan ik begrip opbrengen, maar velen kennen de ware toedracht niet. Deze paarden zijn als kinderen voor de eigenaars, trainers en verzorgers en genieten de beste behandeling. Dit hebben we zelf heel duidelijk kunnen ervaren tijdens ons bezoek in juli aan de stallen en het trainingscentrum. Door de jaren heen zijn er al heel wat inspanningen gedaan om de omlopen paardvriendelijker te maken, iets wat we uiteraard toejuichen. Maar het blijft Steeple Chase.”

Spanning

“De nervositeit steeg toen de grote Steeple Chase van Vlaanderen naderde. Met vier paarden aan de start – Premier vert (1 Papot), Calisco de Kerser (4 Ecurie des Dunes), Shawinigan (6 Ecurie des M) en Heclypse Blue (Ecurie Du Haras D’Erable) – werd gehoopt op een elfde overwinning. Dat werd het uiteindelijk niet, wat toch een kleine teleurstelling was. Maar met een tweede, derde, vijfde en zesde plaats werd toch een zeer mooi resultaat behaald.”

We willen volgend jaar weer starten met Thiago

“De spanning was pas echt te snijden als Thiago Des Dunes (8 Ecurie des Dunes / Familie Balcaen) samen met stalgenoot Flavius (3 V. Langenais) zijn opwachting maakte in race zeven. De Prijs Rallye Waregem heeft een quasi identiek parcours als de Grote Steeple waarbij er over 4.600m 25 hindernissen worden gesprongen. De beleving en de spanning was enorm en heel anders dan de afgelopen jaren. Dit waren voor ons als Waregemnaars machtige emoties. We droomden om Waregem en onszelf een prijs te bezorgen. Het strijdplan was om achteraan in het peloton te starten in een afwachtende houding en door te schuiven bij de laatste passage aan de Blosobocht, om dan zo dicht mogelijk te stranden. We hadden een paard voor de top 3, maar winnen was niet uitgesloten met een gunstig gewicht van 62 kilogram op de rug. Met Clément Lefebre hadden we ook één van de betere jockeys van het pak.”

Einde droom

Met een tweede notering bij de bookmakers geloofde Waregem volop in het thuispaard Thiago Des Dunes. Er werd massaal op ingezet. “Alles liep volgens plan tot de Rail Ditch & Fence, de zevende hindernis, heel abrupt een einde maakte aan de droom. Thiago sprong onvoldoende en liep tegen het obstakel aan. Meteen kregen we info door dat paard en ruiter ongedeerd waren. Als je dit ziet gebeuren, staat je hart even stil hoor. Dan komen de emoties waar je weken lang naartoe hebt geleefd. Eerst is er geruststelling dat er geen blessures zijn, maar al snel volgt het besef dat onze droom voor Waregem Koerse 2022 ten einde is. De vraag blijft: waar zou hij geëindigd zijn als dit niet was gebeurd? Patrice zat naast mij en zag mijn ontgoocheling”, vertelt Dieter. “Hij troostte met de woorden: om te kunnen winnen moet je leren verliezen, we komen sterker terug. Maar we hebben het niet aan ons hart laten komen. Flavius werd knap tweede, een mooie prestatie voor de stal. Daarna kwam er nog een kleine doorspoeling (lacht). De reacties van het Waregemse publiek waren enorm talrijk. Voor, tijdens en na de ren stonden onze gsm’s roodgloeiend. We hebben er wel op gewed hé, hebben we vaak mogen horen.” Maar ook veel bemoedigende woorden en gedeelde Waregemse trots.

De toekomst

Toch werden er al meteen weer plannen gesmeed. “Thiago Des Dunes’ volgende race is op 25 september in het Franse Le Touquet, waar hij in 2020 nog kon winnen. We blikken ook al graag vooruit naar volgend jaar, want onze ambitie is om er met Thiago weer te starten. Indien dit niet zou lukken, willen we nog een plan B te voorzien.”

“Voor mijn broer en mezelf was dit respectievelijk de 43ste en 41ste Waregem Koerse. In geen enkel levensjaar misten we een editie. Toch vrij uniek”, besluit Dieter trots. (ELD)