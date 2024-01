Tegenadem keert donderdag 25 januari terug naar Atelier Nooitgedacht

Draag je graag voor, presenteer je graag eigen werk of wil je simpelweg jouw podiumvrees bestrijden? Dan is de open mic tijdens de geïmproviseerde muziek van Tegenadem in Atelier Nooitgedacht iets voor jou. “Voel je vrij het podium te nemen, met op de pupiter eigen werk of pluk een boek uit de zaal”, zegt Ruben Wensink van Atelier Nooitgedacht.

“We ontdekten dat de sferische muziek van Tegenadem podiumvrees bestrijdt. De eerste editie op 16 november werd een intieme avond. Allerlei emoties passeerden de revue. Een gedicht van Baudelaire werd opgevolgd door de handleiding van een stofzuiger. Nu herhalen we de formule: deponeer aan het begin van de avond je naam in de pot en je wordt tijdens de muziek van Tegenadem naar voor geroepen.”

De open mic avond start om 20 uur en eindigt om 22.30 uur. Wie deze Tegenadem moet missen, kan alvast de volgende editie op 29 februari in de agenda noteren.