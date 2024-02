Te late nieuwjoare(n) in Stasegem was schot in de roos

Stasegem Kermis (Chiro en Scouts) en Feestcomité STA-KER organiseerden voor de eerste keer samen een nieuwjaarsdrink op het kerkplein in Stasegem.

Zondag nodigden ze alle sympathisanten van Stasegem uit om mee te nieuwjaren. Ruim 400 aanwezigen tekenden present. “We vonden het tijd om in Stasegem samen met de buurt te klinken op het nieuwe jaar. Februari is niet de nieuwjaarsmaand bij uitstek, maar vandaar ook onze ludieke naam ‘Te late nieuwjoare’. Er werd gestart met een gratis vat en uit veel kelen galmde “Gelukkig nieuwjaar” op het kerkplein. Thomas Guillemyn van Stasegem Kermis had het verwacht.

Positieve reacties

“We kregen op voorhand enorm veel positieve reacties waardoor we wisten dat het kerkplein goed gevuld zou zijn. We zijn er nu zeker van dat de eerste zondag van februari nieuwjaren met Stasegemnaren een nieuwe traditie zal worden. Volgend jaar hopen we te kunnen uitbreiden met andere verenigingen uit Stasegem, we doen bij deze al een oproep.”

“Ons gemeenschappelijk doel was mensen samenbrengen en dit is aardig gelukt”, aldus Roos Zwaenepoel en Carine Vandenbussche van Feestcomité STA-KER, die zeer tevreden zijn met deze eerste samenwerking. De organisatoren sloten de bar rond 13 uur en riepen iedereen op om verder te nieuwjaren in de lokale horeca.

(PV)