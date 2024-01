“Te groot succes om dit event zomaar op te bergen”: ‘Back to the Roots’ van Diedjies krijgt een vervolg

Onder meer op verzoek van het gemeentebestuur van Kuurne keerde discotheek Diedjies afgelopen november, ter ere van het 900-jarig bestaan van Kuurne, terug naar zijn roots. Diverse voormalige dj’s van de discotheek draaiden die avond plaatjes. Wat Gregory Van Wonterghem echter nooit had durven dromen, was dat ‘Back to the Roots’ zo’n enorm succes zou worden en in no-time volledig uitverkocht zou raken. “Daarom een vervolg. Het succes was veel te groot om dit event zomaar op te bergen en er verder niets meer mee te doen”, klinkt het.

Drie nieuwe edities

Het eenmalige evenement, georganiseerd door discotheek Diedjies en getiteld ‘Back to the Roots’, krijgt na de overweldigende respons een vervolg. Op zaterdag 27 januari en zaterdag 27 april wordt het concept opnieuw uitgevoerd, en ook in het najaar op 9 november zal Diedjies opnieuw terugkeren naar zijn roots. “Een evenement dat snel uitverkocht is en waar nog weken later over wordt gesproken, daar kun je als zaaleigenaar niet blind voor zijn”, zegt Gregory Van Wonterghem van Huis Van Wonterghem. “Een overvolle discotheek met gelukkige gezichten en mensen die samen uit hun dak gaan, dat is waar we het voor doen. Maar met de komende edities van ‘Back to the Roots’ willen we nog een stapje verder gaan en naast een dansformule ook een eet- en dansformule aanbieden. Wie voor deze laatste optie kiest, kan à la carte eten en vervolgens naar hartenlust dansen. Reservering vooraf is verplicht, omdat we het eten beperken tot 150 couverts. Voor wie alleen wil dansen, bedraagt de entree 10 euro, inclusief een drankje. Daarvoor zijn er 500 toegang tickets voorhanden”

Op zaterdag 27 januari zullen dj’s Poll van Ghent en dj Dirk Stoops de avond verzorgen. Bij de eetformule kun je vanaf 19 uur aanschuiven voor hapjes, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert, allemaal à la carte. Voor 27 januari zijn alle plaatsen echter al uitverkocht. Wie alleen wil komen dansen, maakt nog wel nog kans, maar ook daarvoor zijn slechts enkele kaarten meer beschikbaar.