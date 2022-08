Tapdansende Jill (18) kroont zich tot vijftigste Wieltjesprinses in Menen

De 18-jarige Jill Ponnet is de 50ste Wieltjesprinses van de stad Menen. Na een spannende wedstrijd in de theaterzaal van CC De Steiger maakte ze het verschil met haar tapdansact. Eredame Emma Foulon (23) werd wel Miss Sympathie én kreeg de persprijs.

Dit jaar geen stadsambassadrice, wel een Wieltjesprinses. Omdat het de vijftigste editie van de verkiezing was greep de stad Menen terug naar de oude titel. Toch kon het concept maar twee meisjes overhalen om mee te dingen naar de titel. Pover? Misschien, maar beter twee enthousiaste kandidates dan tien ongemotiveerde muurbloempjes.

Jill Ponnet en Emma Foulon

Dat bewezen Jill Ponnet (18) en Emma Foulon (23) des te meer. Ze lokten zowat 150 toeschouwers naar de theaterzaal van CC De Steiger en trakteerden hen op een wervelende show die bol stond van de spanning. Toen na de pauze de voorlopige tussenstand bekend werd gemaakt, stond Emma aan de leiding, maar na de persoonlijke acts – waarin Jill een tapdansact opvoerde – was het toch de jongste van beide kandidates die aan het langste eind trok.

De vijftigste Wieltjesprinses was na de show overweldigd. “Ik weet nog altijd niet goed wat er aan het gebeuren is. Dit had ik niet zien aankomen”, vertelde ze. “Ik was erg nerveus, maar na de openingsdans begon ik wel los te komen. Toen was eigenlijk alle stress weg.”

Wieltjesfeesten

Jill kijkt nu vooral uit naar de Wieltjesfeesten. “Maar eigenlijk kijk ik uit naar alle evenementen, ook degene die ik nog niet ken”, klinkt het. Vooral omdat ze die samen met eredame Emma, die ook de persprijs en de titel van Miss Sympathie wegkaapte, kan beleven. “Ik kende haar niet, maar we zijn gaandeweg goeie vriendinnen geworden.”

Nu de nieuwe Wieltjesprinses bekend is, is Sofie Marey stadsambassadrice af – door corona mocht ze de titel drie jaar claimen. “Maar het is nu tijd om de titel door te geven. Het is een hele mooie tijd geweest, waar ik heel veel mensen heb leren kennen. Overal waar ik kwam, was iedereen blij. Ik heb alvast mijn best gedaan om de stad te vertegenwoordigen. En als ik één tip mag geven aan Jill: geniet ervan.” (JDW)