Talbot House brengt ode aan het gerecht haggis tijdens een echte Burns Night

Een kilt dragen hoeft niet, maar verwacht je op een echte ‘Burns Night’ wel aan doedelzakmuziek en fijne Schotse whisky. Talbot House organiseert op drie avonden een belevingsdiner, waarop een ode wordt gebracht aan zowel het Schotse nationale gerecht haggis als dichter Robert Burns. “We stelden een traditioneel menu samen met namen van gerechten die we zelf moeilijk kunnen uitspreken.”

“Rein en eerlijk is jouw vrolijke gezicht, de beste worst te zijn is jouw families plicht! Je hebt een ereplaats verdiend als zwaargewicht! Maag, pens en darm: jij verdient een gedicht, zo lang als mijn arm….” In het Schots klinkt het nog een stuk exotischer, maar bovenstaande stukje komt uit een gedicht van de Schotse dichter Robert Burns (1759-1796). Het wordt een ode aan haggis, het nationaal gerecht van Schotland. Traditioneel wordt haggis gereserveerd bij het Burns Supper, een diner gehouden om de verjaardag van de Schotse nationale dichter te vieren. Het gerecht wordt opgediend onder begeleiding van doedelzakmuziek.

Heerlijk

Maar wat is dat nu die haggis? Het verhaal gaat dat jagers in oude tijden hun slachtafval mengden met graan, wat een eerste vorm van haggis was. Ook de oorsprong van het woord haggis is een mysterie. Veel mensen geloven dat het afkomstig is van het Schotse woord hag, wat ‘hakken’ of ‘fijnhakken’ betekent. Er zou ook een verband zijn met de Vikingen. Het woord haggis lijkt veel op het Zweedse woord hagga en het IJslandse hoggva, die beide ook ‘fijnmalen’ of ‘hakken’ wil zeggen. Haggis-achtige gerechten zijn vandaag de dag nog steeds te vinden in Scandinavië. Haggis is en blijft echter vooral gekend als nationaal gerecht van Schotland. Volgens de gekende website visitscotland.com bestaat het gerecht uit vlees, havermout, uien, zout en kruiden. Alles wordt traditioneel gekookt in een schapenmaag. “Het is wellicht niet het meest elegantste gerecht ter wereld, maar het is heerlijk”, aldus visitscotland.com.

Om te weten of het gerecht nu wel zo heerlijk is als de Schotten beweren, hoeven we nu niet meteen een ticket naar de highlands te boeken. In Talbot House in Poperinge kan je het gerecht proeven, althans op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 februari tijdens een ware ‘Burns Night’. “We hebben al vaker thema-avonden georganiseerd, maar het is de eerste keer dat we een Schotse avond op poten zetten”, zeggen Simon Louagie en Rolf Jonckheere, respectievelijk manager en PR-verantwoordelijk van Talbot House. “We stelden een traditioneel menu samengesteld, met namen van gerechten die we soms moeilijk kunnen uitspreken (lacht). Centraal staat uiteraard de haggis, die zoals het hoort wordt opgediend met carrots en turnips.

Ritueel

“De gasten mogen zich wel aan iets verwachten”, vertelt Simon. “Het wordt niet zomaar je voeten onder tafel schuiven. Het begint met een klap op de gong en onze Britse vrijwilliger Larry verwelkomt met de nodige show de gasten. We hebben iemand uit Schotland die enkele gedichten in het oud Schots zal voorlezen, zoals de ode aan de haggis. Dat gaat gepaard met een heel ritueel, waarbij met een zwaard op de haggis wordt geslagen.

Talbot House kon met Inge Frimout-Hei de officiële harpiste van de Clan Hay strikken. “We wisten het niet, maar dat blijkt de dochter te zijn van onze astronaut Dirk Frimout”, zegt Rolf. “Ze woont in Amsterdam en zal er zowel en zaterdag en zondag bij zijn, op vrijdagavond lukt het haar jammer genoeg niet.”

Een Schots diner zonder whisky kan uiteraard niet. “Er zijn 4 whisky’s in het menu verwerkt. Zo werken we in het voorgerecht met zalm en met Talisker Whisky. Die whisky is afkomstig van Sky, het op een na grootste eiland in Schotland. We vertellen trouwens een mooi verhaal dat begint in Sky, het verhaal van Bonnie Prince Charlie.”

Bootje

Bonnie Prince Charlie was de laatste van de jakobijnen die de Engelsen probeerde buiten te wippen, in 1745. Karel Eduard Lodewijk Filips Casimir Stuart, zoals hij echt heette, overtuigde een paar duizend schotten om richting Londen te marcheren. Ze stranden op honderd kilometer van de hoofdstad en werden verslagen. Bonnie Prince Charlie werd gered door de Schotse jongedame Floria MacDonald, die zich als dienstmeid had verkleed. Samen konden ze vluchten in een bootje. “Over het meisje werd een heel mooi lied gemaakt, en op Burns Night zal dat worden gezongen door een meerstemmig vrouwenkoor. Kippenvel verzekerd”, aldus Simon.

Reserveren voor het diner kan nog. Het belevingsdiner kost 95 euro per persoon. Niet goedkoop, maar door je deelname steun je de werking van het Talbot House en een sociaal project waarvoor de ‘Every man’s club’ zich inzet. Meer info via Facebook.