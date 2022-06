Tachtig deelnemers strijden voor de titel van Belgisch kampioen garnaalpellen

De Koninklijke Orde van de Paardevisser organiseert op 26 juni 2022 het eerst Belgisch Kampioenschap garnaalpellen.

Oostduinkerke is wereldwijd de enige kustplaats waar garnalen nog te paard gevangen worden. In vroegere tijden was deze manier van vissen verspreid langs de hele Vlaamse kust. Door de komst van de golfbrekers verdwenen in de meeste kustgemeenten, de muilezels en de stoere Brabantse trekpaarden langs de laagwaterlijn.

Doordat er geen golfbrekers en strandhoofden in Oostduinkerke aanwezig zijn bleef de paardenvisserij er bestaan en werden de paardenvissers in 2013 erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Deze eretitel levert de garnaalvissers te paard momenteel veel belangstelling op, maar dat was niet altijd zo.

Ups en downs

Het vissen te paard heeft veel ups en downs gekend zo ook het aantal paardenvissers.

Begin 1967 waren er nog zeven paardenvissers te Oostduinkerke en tegen het einde van het jaar welgeteld nog drie. Tijd om in te grijpen dachten een aantal inwoners van Oostduinkerke en op 18 mei 1967 werd de Orde van de Paardevisser opgericht om het ambacht in stand te houden en zo ook het toerisme een stimulans te geven.

De Orde neemt nu al meer dan vijftig jaar allerlei nationale en internationale initiatieven om de paardenvisserij van Oostduinkerke te promoten en op de kaart te zetten. Dit is het gemeentebestuur, maar ook het koningshuis niet ontgaan en op 12 september 2017, vijftig jaar na datum, kwam koning Filip en koningin Mathilde persoonlijk de koninklijke titel overhandigen.

Meer dan traditie

De paardenvisserij is zoals het getij, het gaat op en af maar zolang het getij er is wil de Koninklijke Orde van de Paardevisser er voor zorgen dat de paardenvisserij ten eeuwige dage blijft bestaan. Daardoor is de garnaalvisserij te paard meer dan een traditie.

In Oostduinkerke proeft en ziet je er het vissersleven van weleer. In het kader van de garnaalfeesten wordt op zondag 26 juni 2022 voor de eerste keer een Belgisch kampioenschap garnalen pellen georganiseerd door de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Iedereen met snelle vingers en ambitie kon zich inschrijven. De spelregels van de wedstrijd zijn simpel.

De deelnemers mogen 10 minuten pellen. De grijze garnalen worden door een jury gecontroleerd of ze correct gepeld zijn. Ieders potje wordt gewogen, wie het meeste gewicht in de weegschaal legt is de winnaar.Twee winnaars krijgen een medaille. De beste Koksijdenaar en dan de Belgische kampioen. Maar die mag eigenlijk van overal komen, zelfs uit het buitenland.

Het is zeker dat er een delegatie Fransen komt uit Leffrinckoucke, want bij onze noorderburen wordt elk jaar het Wereldkampioenschap georganiseerd.

Volzet

Jammer genoeg er is goed en slecht nieuws ! Het goede nieuws voor de organisatoren is dat er zich reeds 80 kandidaten hebben ingeschreven, het slechte nieuws is dat de mensen met ambitie om Belgisch kampioen te worden zich niet meer kunnen inschrijven wegens volzet!

Ze kunnen wel nog komen supporteren op zondag 26 juni naar het Fabiolaplein in Oostduinkerke. De wedstrijd garnaalpellen begint stipt om 09.30 uur.

