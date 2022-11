Tables d’Hôtes brengt mensen samen tijdens Week van de Smaak

Van 21 tot en met 27 november heeft de Week van de Smaak plaats. In die week kan je aanschuiven aan ‘Tables d’Hôtes’: mensen met een migratieachtergrond uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke bereiden dan een maaltijd die typisch is in hun cultuur.

Tijdens deze nieuwe editie kunnen deelnemers proeven van onder andere de Congolese, Pakistaanse of Algerijnse keuken. Naast het voorschotelen van de maaltijd gaan de hobbykoks in interactie met de gasten en vertellen ze over hun levenservaringen en interesses. “Tables d’Hôtes is een project waar we actief inzetten op het samenbrengen van mensen. We versterken mensen en verbreden netwerken door de kracht van verhalen en dialoog. Koken verbindt iedereen en is dan ook een sterk middel om Kortrijkzanen samen aan tafel te zetten. De slogan ‘Samen smaakt beter’ van deze editie kan niet toepasselijker zijn”, luidt het.

Begrip

Tables d’Hôtes blijft een sterk project waar je ziet dat Kortrijkzanen vaak hun woonkamer ter beschikking stellen om voor een diverse groep te koken én om zo nieuwe mensen te leren kennen uit onder andere Colombia, Marokko of Turkije. “In Kortrijk is het intussen een begrip, want we zijn al aan onze zestiende editie toe. Wie zijn passie voor eten wil delen en interessante levensverhalen wil horen, raad ik zeker aan om deel te nemen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Ontdek het volledige menu en aanbod op www.kortrijk.be/table-dhotes-week-van-de-smaak-2022. Schrijf je ook in op deze website en geniet van een culinaire avond of middag naar keuze. De prijs voor een maaltijd is 17 euro per persoon. Alle locaties zijn in Kortrijk, Kuurne of Harelbeke, het exacte adres wordt bij de reservatie meegedeeld. (PVHK)