Tabaksstoet in Wervik trekt veel volk

Na twee jaar afwezigheid omwille van de pandemie vond de grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet in Wervik traditioneel plaats op Hemelvaart plaats. En daar kwam veel volk op af. De stoet ging van start aan het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik en het eindigde in Wervicq-Sud.

Ondanks de stevige wind en de zon die maar af en toe eens opdook was er toch grote belangstelling. De stoet is een organisatie van het comité Jehan van d’Helle uit Wervicq-Sud.

Onder andere de Stadsharmonie Wervik en de Wervikse Reuzen liepen mee. De bellenmannen Nick Pauwels en zijn vader André liepen voorop. Ook de KLJ Wervik-Geluwe tekende present. Een blikvanger was alvast het percussie-ensemble DrumSpirt uit Dadizele.

Confetti en snoep

Het was traditioneel een stoet met veel confetti en snoep. Na zowat drie kwartier was de stoet afgelopen. In de Tabaksstad reed nadien de straatveegmachine rond en werd het voor de horeca een topnamiddag.

(EDB)