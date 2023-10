Tabaksfee Marie-Loor Bossuyt en beide eredames officieel aangesteld

In het stadhuis van Wervik vond de officiële aanstelling van de nieuwe Tabaksfee Marie-Loor Bossuyt (Geluwe), eerste eredame Eileen Bossuyt, (Kruiseke) en tweede eredam Lora Claeys (Wervik). Tevens werd er afscheid genomen van de uittredende Tabaksfee Joni Vantomme en haar eredames Ina en Aileen Feys. Ze kregen allemaal een mooi boeket bloemen.

De uittredende Tabaksfee nam zaterdag deel aan de stratenloop Corpuss Run-Dwars door Geluwe en trok nadien naar de ontvangst van de 50-jarigen in het stadhuis. Meteen haar laatste activiteit als Tabaksfee. Joni Vantomme studeerde af en vond direct werk in het Colleège de la Lys in het naburige Komen. Ze geeft er diverse vakken.

“Ze mogen met grote tevredenheid terugblikken op hun afgelopen jaar als onze ambassadrices”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit) over het afscheidnemend trio. “Het was natuurlijk een zeer uitzonderlijk en leerrijk jaar. Ze hebben heel wat activiteiten opgeluisterd met hun aanwezigheid en probeerden hun taak naar godsvrucht uit te voeren. Onze wegen hebben elkaar heel wat gekruist en ze volbrachten hun taak perfect.”

“Ze zijn dus goede voorbeelden voor hun opvolgers. Deze dames hebben de lat wel zeer hoog gelegd voor de nieuwe Tabaksfee en eredames. Hun aanwezigheid werd dan ook telkens zeer geapprecieerd door de verenigingen en organisaties.”

Er waren dankwoorden van Jani Vantomme. “Ik heb er een fantastisch jaar op zitten, een jaar om nooit meer te vergeten”, klinkt het. “Elke ervaring was een moment dat ik anders nooit zou beleefd hebben en kan het met een fantastisch gevoel afsluiten.”

“Ik ben superblij dat ik de stap durfde zetten om me in te schrijven”, zegt de kersverse Tabaksfee. “Ik verlang naar het komende jaar en zie het helemaal zitten.” (EDB)