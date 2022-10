Tabaksfee en twee eredames officieel aangesteld door de stad

In het stadhuis van Wervik vond de officiële opening van de nieuwe Tabaksfee Joni Vantomme (20) en haar twee eredames Ina Masschelein en Aileen Feys plaats. Hun voorgangers Fauve Van der Beke en de twee eredames Lotte Eggermont en Hayley Goemaere werden uitgewuifd met bloemen.

“We mogen met grote tevredenheid terugblikken op dat jaar met de vorige Tabaksfee en haar eredames”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Ze vervulden hun taak perfect.” Fauve Van der Beke had veel dankwoorden. “We onthouden de mooie herinneringen die we nooit meer zullen vergeten”, klinkt het. “Voor mij wordt het niet echt een afscheid want ik zal de nieuwe Tabaksfee en haar twee eredames begeleiden bij uitnodigingen.”

Tabaksfee Joni Vantomme was toe aan het maidenspeech. “Ik ben er klaar voor om er een heel tof jaar van te maken”, zegt ze enthousiast. “Op de dag van de verkiezing kon ik niet geloven dat ik had gewonnen maar is het ondertussen tot me doorgedrongen.” (lacht)

Daarna volgde de ondertekening van het Gulden Boek van de stad. De burgemeester dankt ook nog alle lokale handelaars voor hun financiële steun. Hij had ook dankwoorden voor Dominiek Druart van CultuurMakers. “Hij is de centrale spilfiguur in de Tabaksfeeverkiezingen”, aldus de burgemeester.

“Al meer dan 20 jaar is Dominiek erbij betrokken. Destijds op telkens een andere boerderij tijdens het Oogstfeest. Dominiek is een duivel-doet-al die nooit opgeeft. Hij is een creatieve duizendpoot. We danken hem voor zijn toegewijde inzet voor onze stad.”

De burgemeester had tenslotte één goede raad voor het nieuw trio. “Nu gaat de deur open voor een heel druk jaar”, zegt Youro. “Probeer vooral te genieten van de ontmoetingen die jullie leefwereld zal verruimen.” (EDB)