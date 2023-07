Tabakommegang stelt mooi programma voor in Meulebeke “Wij kiezen voor gratis volksfeest”

De hoeveelste editie van de Tabakommegang het straks is in Meulebeke, weet niemand meer. Feit is dat de feestcommissie van ‘t Veld alles uit de kast haalt om van het driedaags volksfeest iets onvergetelijks te maken. Noteer alvast 28, 29 en 30 juli in uw agenda.

“De ommegang in de parochie om een goede tabaksoogst af te smeken, bestaat al lang niet meer”, opent Bernard De Marez (70), voorzitter van de feestcommissie. “Toch blijven we vasthouden aan de traditie om eind juli een groot volksfeest te organiseren. Dat is nu mogelijk dankzij de steun van de sponsors, de inzet van ons bestuur Luc Debackere, Francis Vanwalleghem, Marc Lecluyse, Dirk Geldhof, Frederik Vermeersch, Jurgen Vroman, Hein Allaert, Lukas Degezelle, Wouter Martens en ikzelf en de vele bezoekers die we mogen ontvangen tijdens die drie dagen. De klemtoon blijft liggen op het creëren van een echt volksfeest waarin het aspect ‘gratis’ een hoofdrol speelt.”

Frietkaarting

Het feest start op vrijdagavond 28 juli met een frietkaarting in de gymzaal van de lagere school. De inleg bedraagt 1,5 euro. Op zaterdag 29 juli is er vanaf 14 uur in de gymzaal van de school een bijeenkomst voor de 60+ers van ‘t Veld. “Er wordt aan alle aanwezigen koffie en gebak aangeboden, waarna men aansluitend kaart kan spelen voor lekkere diepvriesfrietjes. Ondertussen is er van 14 tot 18 uur een wandelzoektocht, een volledig nieuw item in het feestprogramma. Men wandelt en speurt over een traject van 5 kilometer. De inschrijving hiervoor is gratis en gebeurt in de gymzaal. Daar vindt ook om 20 uur de prijsuitreiking plaats van de wandelzoektocht. De zaterdagnamiddag staat er een vinkenzetting op het programma. Die zaterdagavond kan iedereen ook terecht in de zomerbar met heel wat caféspelen.”

Vedettenparade

Zondag 30 juli vormt het zwaartepunt van het feestgebeuren. “Vanaf 7 uur kunnen wielertoeristen aan de start voor een boeiend traject van 80 kilometer. Een uur laten komen ook de gezinnen en vriendenteams aan hun trekken. Die leggen fietsend een parcours af van 20 kilometer. Om 11.30 uur volgt dan de prijsuitreiking. Zondagnamiddag opent men alle feestregisters met de 28ste editie van de Vedettenparade die start om 15 uur op het terrein van Transport Wittouck in de Bloemgatstraat met een optreden van Christoff. Een uur later komen Margriet Hermans en dochter Celien op de proppen. Hoe lang ze blijven ‘hangen’, hangt af van Sergio die geprogrammeerd staat om 16.50 uur. Het muzikaal gedeelte wordt afgesloten met een optreden van Swoop om 17.45 uur.”

Gedurende dit muzikaal feest zijn er voor de kinderen doorlopend kermisattracties. Om 19.30 uur is er dan de ballenuitdeling en start het eetfestijn. Op het menu staat: Ardeens gebraad met champignon- of pepersaus, verse frietjes, verse groenten met lekkere sausjes. Tijdens het avond eetfestijn zal charmezanger Jens de sfeer er in houden. Volwassenen betalen hiervoor 15 euro, kinderen 10 euro.