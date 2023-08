Tabakommegang is voltreffer

Het had heel wat zweet gekost om het programma voor de Tabakommegang 2023 gestalte te geven, maar het Feestcomité van ‘t Veld kan terugblikken op een heel mooie driedaagse, waarin opnieuw heel wat gratis werd aangeboden. Het weer was even een spelbreker, maar op de vedetteparade stonden 2.500 mensen te genieten.

Met een frietkaarting, die ruim tweehonderd kaartspelers lokte, werd op vrijdagavond de toon gezet.

Op zaterdagnamiddag kregen de zestigplussers van ‘t Veld gratis koffie en taart voorgeschoteld. Daarna konden ze een kaartje leggen voor lekkere diepvriesfrietjes. Nieuw was de wandelzoektocht, die was uitgewerkt door de nieuwkomers in het bestuur. Spijtig dat die zoektocht pas laat op gang kwam – de regen en wind waren de spelbrekers. Maar omstreeks vier uur verscheen de zon en meldden zich toch een zestigtal wandelaars om deel te nemen aan de zoektocht. Ook de kermisvinkenzetting, met 51 deelnemers, verliep vlekkeloos. Nadien was er een gezellig samenzijn in de zomerbar met caféspelen: spek naar de bek van het jonge volkje.

28ste vedetteparade

Op zondagvoormiddag kregen de wielertoeristen een parcours van tachtig kilometer onder de wielen geschoven en konden de gezinsfietsers zich opmaken voor een gezellig, winderig en soms nat ritje van twintig kilometer. ‘s Namiddags was er de 28ste vedetteparade, met Christoff, Margriet & Celien, Sergio en Swoop. Ruim 2.500 enthousiaste toeschouwers waren op de afspraak.

De Tabakommegang beleefde opnieuw de hoogdagen van weleer. Het eetfestijn trok meer dan 500 eters, terwijl charmezanger Jens voor de muzikale animatie zorgde. Voorzitter Bernard De Marez was in de wolken: “Een schitterende editie. Met dank aan alle medewerkers en sponsors die deze gratis parade mogelijk hebben gemaakt.”