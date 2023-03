‘t Vlot organiseert derde wijnbeurs in Lichtervelde

Vrije basisschool ’t Vlot en de ouderraad De Koepel vzw organiseren voor de derde maal een wijnbeurs. Er kan gekozen worden uit acht handelaars met meer dan 60 wijnen. De wijnbeurs vindt plaats op zaterdag 1 april vanaf 16 uur in OC De Schouw.

Al tweemaal vond de wijnbeurs plaats, telkens op de eerste zaterdag van de paasvakantie. Maar door corona duurde het drie jaar vooraleer een nieuwe editie van start kon gaan. De werkgroep van de ouderraad is dan ook blij dat ze dit evenement opnieuw kunnen organiseren, dit keer met enkele nieuwe gezichten.

Meer dan 60 wijnen

“Intussen zijn we drie jaar verder en zijn er andere ouders in de plaats gekomen”, vertelt Brecht Steen, één van de trekkers van de werkgroep. De wijnbeurs is toegankelijk voor het ruime publiek, niet alleen voor de ouders van de school. Er worden zowel dure als minder dure wijnen aangeboden door acht wijnhuizen. “Er komt een Belgisch wijnhuis langs met drie Belgische wijnen, van Lichterveldse bodem hebben we de wereldwinkel die voornamelijk Zuid-Amerikaanse wijnen aanbiedt, en Tezauro die Roemeense wijnen importeert en verdeelt. In de foyer is er kinderanimatie voorzien waar de kinderen onder toezicht kunnen spelen zodat de volwassenen op het gemak kunnen rondkijken”, aldus nog Brecht.

Tijdens de wijnbeurs kunnen wijnen besteld worden, die de eerste zaterdagvoormiddag na de paasvakantie mogen worden afgehaald in ’t Vlot. “Hoe dit specifiek in zijn werk zal gaan, wordt later meegedeeld.”

Financiering

“De opbrengst gaat naar een project waar we al langer mee bezig zijn, maar dat werd uitgesteld door de verbouwingen”, legt Brecht uit. “Namelijk een deel van de financiering van een speeltoestel op de nieuwe speelplaats. Hoe groter de opbrengst, hoe groter onze inspanning voor de financiering zal zijn.”

De wijnbeurs vindt plaats op zaterdag 1 april van 16 tot 22 uur in OC De Schouw, Statiestraat 113 in Lichtervelde. Kaarten zijn te verkrijgen via het secretariaat van ’t Vlot en via de website www.ouderraaddekoepel.be. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro en 8 euro aan de deur. In de foyer is er een bar voorzien en kinderanimatie.