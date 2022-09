’t Schaekhof staat centraal op Open Monumentendag in Jabbeke

De oude hoeve ’t Schaekhof staat centraal op de Jabbeekse Open Monumentendag. Een perfecte timing, want straks krijgt deze landmark een nieuwe publieke bestemming en wordt de tuin een belevingspark. Zo krijgt het centrum van Varsenare wat zuurstof en wordt het ‘leefbaarder’.

Op Open Monumentendag wordt de poort van de voormalige herberg ‘Het Schaeck’ wijd opengezwaaid. “Dit is een unieke gelegenheid om deze historische site voor de start van de verbouwingswerken te verkennen”, vertelt schepen Claudia Coudeville. “De omgeving van ’t Schaekhof wordt samen genomen met de gesloten begraafplaats en het hoppinpunt aan de kerk om dan van het geheel een belevingspark te maken. Daar kan de problematiek van oppervlaktewaterbeheersing ook in opgenomen worden. Daar is een studieopdracht landschapsarchitectuur park ‘Het Schaeckhof’ uitgeschreven. We hopen van heel die omgeving een mooie groenblauwe omgeving te maken. Daarnaast stellen we straks een ontwerper aan die verantwoordelijk is voor de renovatie van de gebouwen. Daarbij willen we een aantal multifunctionele ruimtes voorzien en ook een overdekte ruimte waar de buurt activiteiten op maat kan voorzien. Zo denken we aan buurtbarbecues of aan bijeenkomsten.”

Programma

Geleide bezoeken van ’t Schaekhof gebeuren om het uur, verzorgd door deskundige gidsen van Studiekring Van Maerlant. De gidsbeurten starten om 10 uur, met een onderbreking tussen 12 en 13 uur (laatste gidsbeurt om 17 uur). Reserveren via jabbeke.be, want het aantal plaatsen per gidsbeurt is beperkt. Daarnaast is er ook een fietstocht langs het bijzondere houtig erfgoed in Jabbeke, waarbij je kan kennis maken met de mooiste en bijzonderste bomen van Jabbeke. “Net als bij bouwkundig erfgoed zijn er veel bomen die een verhaal met zich meedragen of getuigen van oude tradities”, zegt Kris D’hondt van Natuurpunt Jabbeke. “We nemen de bezoeker mee op de fiets langs enkele van de bijzonderste bomen van Jabbeke. En we laten zien waarom we duurzaam met hen moeten omgaan.” De fietstocht start om 14 uur aan het Vrijetijdscentrum Jabbeke, de terugkeer is voorzien rond 17 uur. Aantal deelnemers beperkt, vooraf inschrijven gewenst. (PA)