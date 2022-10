’t Koeterke lanceert wandeling ‘In onze schoenen’ in Izegem

VZW ’t Kringske, de vereniging waar armen het woord nemen, lanceert binnenkort de permanente wandeling ‘In onze schoenen’. De officiële inwandeling gebeurt op zondag 16 oktober, naar aanleiding van de Wereldverzetdag tegen Armoede.

’t Kringske is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. De leden en de groepswerkers komen wekelijks op donderdagnamiddag bijeen in ’t Koeterke in de Wijngaardstraat. “Op die samenkomsten worden interne vormingen gegeven over een thema voorgesteld door de leden, wordt er gepraat over problemen die leden ervaren en wordt er ook nagedacht over hoe er iets aan deze problemen kan veranderd worden”, vertelt voorzitter Claudine Rogiers.

Er worden ook acties voorbereid zoals deze in het kader van 16 oktober. “We nemen mensen tijdens deze wandeltocht mee naar de verschillende armoedekloven en met behulp van onze leden en de meewerkende partnerorganisaties tonen we hoe deze kloven invloed hebben op het dagdagelijkse leven van mensen in armoede”, vertelt voorzitter Claudine Rogiers.

Kunstwerk

“Om deze boodschap kracht bij te zetten staat er op elke stopplaats een kunstwerk, waaronder de kleiwerkjes die we vorig jaar tijdens de actie maakten, dat deze boodschap versterkt.”

De wandeling, die de naam ‘In onze schoenen’ kreeg, wordt officieel ‘ingestapt’ op zondag 16 oktober om 10 uur op de Melkmarkt. “Na die datum kan je ze blijvend gebruiken, zowel in groep als individueel. Na 16 oktober vind je op de website www.tkringske.be het wandelplan en de informatie over de stopplaatsen terug. Ook de historiek van de stopplaatsen en foto’s van de kunstwerken kan je vanaf dan op onze site terugvinden”, aldus Claudine.

De wandeling is een samenwerking tussen ’t Kringske, verschillende Izegemse verenigingen, scholen, organisaties, het stadsbestuur en werd met de steun van Welzijnszorg gerealiseerd. Recent werd er vanuit ’t Kringske ook een werking voor jonge gezinnen opgestart.

Interesse om eens naar de groepswerking van ’t Kringske te komen? Je kan in dat verband groepswerker Sarah contacteren op het nummer 0473 56 57 61. Wie mee de werking wil uitbouwen, kan groepswerker Emma bellen via 0480 65 98 99. (vadu)