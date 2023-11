’t Ferm organiseert ‘Kerst op ‘t Capellehof’ in Rollegem-Kapelle

Op vrijdag 8 december is er de vierde editie van ‘Kerst op ’t Capellehof’. Het gezellige kerstgebeuren vindt voor het eerst plaats op de vernieuwde site in het centrum van Rollegem-Kapelle. Zowel verenigingen als mensen die op de een of andere manier een link hebben met ‘t Ferm baten er een standje uit. “Inmiddels voelen onze gebruikers zich hier helemaal thuis”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ’t Ferm.

De gebruikers van ’t Ferm maken sinds deze zomer gebruik van de vernieuwde accommodatie van ’t Capellehof. “We huisden vroeger in het voormalige gemeentehuis en maakten sinds de coronacrisis ook gebruik van De Kobbe. Maar in die vijf jaar dat ’t Ferm bestaat zijn we inmiddels enorm gegroeid. Vandaag tellen we geen drie, maar al achttien gebruikers van wie er dagelijks gemiddeld dertien aanwezig zijn op onze activiteiten. Een verhuizing naar een ruimere plek drong zich dan ook op”, aldus Danny Demeersseman, coördinator van ’t Ferm.

Deze zomer was het dan uiteindelijk zover. ’t Ferm nam zijn intrek in ’t Capellehof. “Voor onze gebruikers was het natuurlijk aanvankelijk wat zoeken. Ze kwamen in een totaal nieuwe omgeving terecht. Maar inmiddels voelen onze gebruikers zich hier helemaal thuis. ’t Capellehof is voor onze werking een uitstekende locatie, hier beschikken we over heel veel ruimte. We kijken er bijvoorbeeld enorm naar uit om vanaf volgend jaar hier op het binnenplein onze Ferme Woensdagen te organiseren.”

Vernieuwde site

Maar in die tussentijd staan er nog verschillende evenementen van ’t Ferm op de planning. Zo is er op vrijdag 2 februari 2024 de Ferme Muziekquiz in de L!NK in Sint-Eloois-Winkel en zet een delegatie van de organisatie haar beste beentje voor tijdens de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel.

“Maar nu is het vooral uitkijken naar ‘Kerst op ’t Capellehof’, het gezellige kerstevenement dat inmiddels al voor de vierde keer wordt georganiseerd.” Doordat de werken aan ’t Capellehof vorige winter nog volop aan de gang waren, had ‘Kerst op ’t Capellehof’ vorig jaar plaats nabij de achtergelegen schuur. “Maar nu beschikken we echt over een mooie omgeving om de verschillende kraampjes op te stellen.”

Verrassende mix

‘Kerst op ’t Capellehof’, dat is een mix van plaatselijke verenigingen en mensen die op de een of andere manier een band hebben met ’t Ferm.

“Met ’t Ferm baten we een bar uit met gewone dranken, speciaal bier en picon. We serveren braadworsten, maar ook producten die we zelf maken worden die avond te koop aangeboden. Confituur, advocaat, wenskaarten of nestkastjes. De bezoeker zal ongetwijfeld iets vinden aan onze stand.”

Ondertussen openen ook de mensen van Mariënstede, die sinds deze zomer op de site Superette Capellehof openhouden, hun deuren. Ook bij hen vinden bezoekers heel wat lekkers. “Maar ook creatievelingen komen tijdens ‘Kerst op ’t Capellehof’ aan hun trekken. Bij Lieve kan je terecht voor porselein en keramiek, Renny en Dominik zijn gespecialiseerd in het maken van potten. Magda verkoopt dan weer planten, kaarsen, tapaskommetjes, kerstkristallen en zelfgemaakte drank.” Voor een lekker wijntje of een glaasje bubbels kan je die avond terecht bij Dimitri Dupont, die een eigen drankenzaak heeft in Sint-Eloois-Winkel.

“Maar ook de verenigingen doen hun duit in het zakje” aldus Danny. Chiro Nele uit Sint-Eloois-Winkel schenkt glühwein, Italian coffee, Irish coffee, jenever en warme chocolademelk. Bij KLJ Ledegem en de Landelijke Gilde kan je terecht voor onder andere frituurhapjes.

Spacebuk

Geen kerstevenement zonder een vleugje muziek. Daar zorgt Spacebuk vanaf 20 uur voor. “De vijfkoppige lokale band zal de aanwezigen van allerlei muzikaal lekkers laten proeven. Van jazz tot rock, van Gorki tot Norah Jones.” ‘Kerst op Capellehof’ start om 17 uur en duurt tot 23 uur.