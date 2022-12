’t Boldershof in Zuienkerke pakt uit met ambachtelijke kerstmarkt

Ricky en Sonja van ‘t Boldershof organiseren op zaterdag 10 en zondag 11 december een gezellig kerstmarktje met een tiental lokale standhouders die sfeerartikelen in de geest van kerst zullen aanbieden. De toegang is gratis. “De nadruk ligt op het gezellig samenzijn.”

Van geurkaarsen over natuurproducten tot kant- en haakwerk: met een kleinschalige, ambachtelijke kerstmarkt zetten Ricky de Kezel en Sonja Vidyamatee op 10 en 11 december streekproducten van bij ons in de kijker. De kerstmarkt opent zowel op zaterdag als op zondag telkens om 14 uur de deuren.

“Onze eigenste caféverenigingen zullen hier die twee dagen voor een natje en een droogje zorgen, buiten op ons gezellig, verwarmd terras.”

Erwtensoep

De toegang is gratis en de deelnemers hoeven ons ook geen standgeld te betalen. De nadruk ligt op het gezellig samenzijn”, zegt Ricky. De opbrengst is ten voordele van de standhouders.

“Zo krijgen onze verenigingen ook de kans om de clubkas wat aan te spekken. KLJ Oostende-Houtave zal hier bijvoorbeeld staan met jenever, de biljartclub zorgt voor lekkere erwtensoep en een broodje gebraiseerd spek.”

Kerstbiertjes

“Zelf schenken we dat weekend twee speciale kerstbiertjes om helemaal in de sfeer te komen.”

Het is de eerste keer dat Ricky en Sonja een kerstmarkt organiseren. “Een win-win: voor ons is dit een ideale manier om de kalme winterperiode wat te overbruggen. We hopen dus op een mooie opkomst.”