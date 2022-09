Sylvie Kreusch sluit topeditie van Leffingeleuren in stijl af

Met naar schatting een 12.000 bezoekers sluit Leffingeleuren het festivalseizoen succesvol af. “De zaterdag was uitverkocht, maar ook op vrijdag en zondag was het druk. We mogen spreken van een echte topeditie”, zegt Lode Pauwels van de organisatie.

Na twee ‘Op-en-Tent-edities’ tijdens de coronajaren kon Leffingeleuren er dit jaar weer volop invliegen en daarvoor greep het terug naar de beproefde formule. Belgische toppers en minder bekende bands uit binnen- en buitenland die het ontdekken meer dan waard zijn met daarnaast foodtrucks en bars op en rond het gezellige dorpsplein. Op die manier mikt de organisatie op twee paarden. Enerzijds de festivalganger die graag een optreden meepikt, anderzijds bezoekers die gewoon komen genieten van de ongedwongen sfeer op het plein.

En gezellig was het zeker. Nadat vrijdagavond het weer nog roet in het eten dreigde te gooien, bleken de weergoden het festival goedgezind met op zondag nog een heerlijke nazomerdag. De optredens werden meer dan gesmaakt en namen als Millionaire en Whispering Sons maakten hun status als headliner helemaal waar. Op zondag sloten Sons – wat een bommetje gooiden zij in de zaal – en Sylvie Kreusch het festival af. De koningin van de festivalzomer deed dat in stijl. Volgend jaar graag meer van dat.