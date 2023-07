SYL geeft laatste expo in BATkuip: “De cirkel is rond”

SYL ‘Support your locals’ is een uniek project van enkele Wevelgemse kunstenaars die jaarlijks hun creaties tonen op een spraakmakende expo. Op 7 juli presenteert SYL voor de laatste keer een expo in het oud-zwembad, in samenwerking met JC Ten Goudberge koppelen ze er een muziekfestival aan. Dan zal ook eindelijk het raadsel van het Sylluminatie bier ontrafeld worden.

“Aanvankelijk brachten we onze kunst enkel online”, zegt bezieler Brecht Carton. “De groep bestond uit creatievelingen die vaak geen kunstacademie hadden doorlopen, maar gewoon graag met kunst bezig waren. Onze groep groeide en diversifieerde. Plastische en digitale kunst, fotografie, woordkunst, graffiti… We inspireerden elkaar en na een tijdje waren we van mening dat we meer in onze mars hadden. Waarom zouden we geen expo kunnen organiseren? Onze eerste expo vond plaats in BATelier, zo heette het café aan het sportstadion dat JC Ten Goudberge in die periode voor een prikje kon huren”, aldus Brecht. “We werden volledig vrijgelaten om er ons ding te doen”, herinnert Imre Deneire zich. “Hoewel. Blijkbaar mochten we de muren niet volspuiten, maar dat hadden ze ons niet expliciet gezegd!” BAT was en is nog steeds het project waar JC Ten Goudberge artistieke activiteiten aan ophangt. Het BATelier verdween, BAT aan de Leie waar SYL ook op aanwezig was kwam in de plaats. En dit jaar is er BATkuip. Gedurende de maand juli mag de JC zich uitleven in het oude zwembad vooraleer het in september tegen de vlakte gaat.

“En kijk, de cirkel is rond”, lacht Brecht. “We begonnen in BATelier en we eindigen met onze laatste expo in BATkuip. Het leefde al een tijdje in de groep om de tentoonstelling te combineren met een muziekfestival, dit jaar is het zover. Op 7 juli verwelkomen we achtereenvolgens BRED!!!, Les Tripes, The other Intern en Black Snow in Summer met onder meer Kurt Vanhollebeke.”

We zoeken andere horizonten op, voor ons is het tijd voor iets nieuws – Iebe Vangheluwe

SYL was in die acht jaar niet enkel bezig met kunstwerken. Op een dag besloten ze hun eigen bier te creëren. Het moest vanzelfsprekend een artistiek bier worden. Hoe ze uiteindelijk tot de unieke smaak van Sylluminatie kwamen herinneren ze zich niet precies, wel dat er heel wat diende geëxperimenteerd te worden.

Raadsel

Het bier werd een succes, in totaal werden 4.000 flesjes verkocht. Tot in Amerika. Het werd niet alleen een succes omwille van de unieke smaak, ook omwille van het raadsel dat in het etiket verstopt zat. “Voor een goed raadsel moet je bij Peter Van Vooren zijn”, zegt Imre. “Na enkele slapeloze nachten kwam hij op de proppen met een haast onoplosbaar raadsel.” Vier personen vonden toch de oplossing. Honderden anderen gaven de zoektocht op, maar ook voor hen is de verlossing nabij. Het raadsel zal worden ontrafeld door Peter zelf, net voor aanvang van het festival om 18 uur.

Spaarcenten

De opbrengst van het bier zorgde ervoor dat de vzw financieel gezond was en toch houden ze ermee op. “We zoeken andere horizonten op”, geeft Iebe Vangheluwe als verklaring. “Er boden zich geen andere vrijwilligers aan, voor ons is het tijd voor iets nieuws.”

De vzw wordt ontbonden, de spaarcenten worden geschonken aan vzw JC Ten Goudberge. “De missie van de jeugdclub is gelijklopend aan die van ons”, aldus Björn Van Hamme. “JC Ten Goudberge geeft jongeren de ruimte om iets uit te proberen. Precies wat we met SYL beoogden. We hebben jongeren de kans gegeven hun werk tentoon te stellen en daar mogen we met trots op terugkijken.”