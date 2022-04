Swingt Jan in Wingene pakt uit met Regi

Met Regi op de affiche pakt het oudercomité van de basisschool van Sint-Jan met trots uit met een nieuwe editie van Swingt Jan. “Met de opbrengst willen we de groenspeelplaatsplannen uitwerken”, zegt voorzitter Stijn Vandaele.

Na Swingt Jan-edities met Clouseau, De Kreuners, Natalia en in 2019 nog Niels Destadsbader is het oudercomité van de basisschool van Sint-Jan dolenthousiast om er na een noodgedwongen pauze van 2 jaar op zaterdag 18 juni 2022 opnieuw een lap op te kunnen geven met Regi.

De basisschool van Sint-Jan slaagt er al enkele jaren in om echte kleppers naar de sporthal van Wingene te halen. “Uiteraard is het de bedoeling om opnieuw een mooie opbrengst te verzamelen voor de school van Sint-Jan”, gaat Stijn Vandaele, voorzitter van het oudercomité van start. Stijn was bij de eerste editie van Swingt Jan al één van de trekkers en ook nu zet hij opnieuw zijn schouders onder de editie van 18 juni, samen met het oudercomité en de leerkrachten en directie van de basisschool van Sint-Jan.

“We willen met de opbrengst prioritair werk maken van de aanleg van een natuurlijke groenspeelplaats bij de school. De school beschikt immers nog over een mooi stuk grond en de plannen om hiermee iets zinvol te doen zijn al lang in onderhandeling. Nu de plannen bijna rond zijn, hopen we tegen het einde van schooljaar 2022-2023 een afgewerkte groenspeelplaats te hebben”, gaat Stijn, die de trouwe sponsors heel dankbaar is, verder.

De groenspeelplaats moet een mooie aanvulling worden op de verharde speelplaats met klassieke speeltuin en voetbalveld. Met onder andere een wilgentunnel, siergrassen en bloeiende hoekjes en kantjes zal de basisschool van Sint-Jan nog een stukje aangenamer worden.

Wie op zaterdag 18 juni mee komt genieten van Regi Live steunt dus opnieuw een bijzonder goed doel. Voor 40 euro krijg je vanaf 20.30 uur toegang tot de sporthal én een gratis drankje.

Het optreden van Regi start om 22.30 uur en het feest gaat aansluitend verder tot in de vroege uurtjes met dj Steffy.

(KDV)