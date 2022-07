Surfers Paradise in Knokke-Heist pakt uit met surffilms in open lucht

Knokke-Heist heeft al tientallen jaren wat met watersporten en surfen. Daarom organiseert Surfers Paradise van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 13 augustus een allereerste beachmovieweek waarbij elke avond om 21.00 uur in open lucht een surffilm op het programma staat. De toegang is gratis en de films worden vertoond op een scherm van 12 m².

Organisator Frank Vanleenhove: “Dit is een idee waar ik al twee jaar mee rondloop. Ik ben heel fier dat we dit kunnen verwezenlijken en ben het gemeentebestuur dankbaar dat we dit mogen organiseren. Iedereen die komt zal huiswaarts keren met een enorme positieve survibe want elke avond zal de moeite lonen.

“Hopelijk zit het weer een beetje mee, anders zal het van onder de paraplu zijn. Het scherm is immers waterbestendig en ook verplaatsbaar zodat we ons kunnen aanpassen.”

Gratis

“Het terras van Surfers Paradise kan alvast overdekt worden maar ik zie het vooral als een windstille warme en droge avond, zonsondergang, en dan op het witte scherm alle surfgroten ter aarde bekijken. Dank aan O’Neill, Red bull en Haven voor hun inbreng want ik wilde het filmfestival vooral gratis aanbieden.”

“Ik hoop dat het heel veel jongeren inspireert, terwijl de films natuurlijk geschikt zijn voor alle leeftijden. Bovendien heeft elke avond wel iets met Knokke-Heist gehad in het verleden, of zorgt O’Neill voor de komst van enkele van hun wereldtoppers die in de films voorkomen: Soli Bailey (Australië) , Violeta Sanchez (Spanje) , Miguel Kilford en Gui Riberio (Portugal) en Yanneck Konda (snowboarder – D).”