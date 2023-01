Sunny Kumar (33) hoopt voor derde maal Prins Carnaval te worden:“Keizerschap is altijd droom geweest”

Op 4 februari kiest Menen zijn Prins Carnaval. Zaal Park Ter Walle zal dan vollopen met carnavalisten. Voor Sunny Kumar (33) wordt het misschien dé avond van zijn leven. Hij mikt op het keizerschap.

“Zaterdagavond 4 februari zal ik mij in de strijd werpen om voor de derde en laatste maal Prins Carnaval te worden”, zegt Sunny Kumar, ook wel bekend als ‘Sunny I’. “Ik werd in 2011 voor de eerste keer Prins Carnaval, een tweede titel volgde in 2012. In 2018 werd ik ook nog verkozen tot Prins Carnaval West-Vlaanderen”, schetst de carnavalist.

Voor Sunny kan de nieuwe prinsenverkiezing in Menen op 4 februari een speciale dag worden. “Ik ga inderdaad voor het keizerschap. Dit kan alleen als iemand tot drie keer toe Prins Carnaval is geworden én nadat de huidige Keizer is afgetreden”, vertelt Sunny I. De huidige Keizer, Geert Dutoit, droeg deze felbegeerde titel van 2012 tot 2023. Hij treedt dit jaar dus af.

“Ik koester deze droom al heel lang. Toen ik in 2006 voor de eerste keer naar een prinscarnavalverkiezing ging, was ik meteen verkocht”, vertelt Sunny. “Dit was dankzij een tip van mijn huidige vriendin. Zij zat dan in de carnavalsvereniging De Amigo’s en nodigde mij toen uit om die verkiezing eens mee te maken van, destijds, Prins Kenny.”

Na enkele jaren besloot de jonge Sunny zich ook aan het carnavals-avontuur te wagen. “In 2011 stelde ik mij kandidaat en ik won meteen: de start van mijn carnavalscarrière”, lacht Sunny I.

Sunny I Team

De jonge carnavalist ging er telkens voluit voor en stak tijdens iedere verkiezing tonnen energie, zweet, bloed en tranen in zijn spektakel, podiumvoorstelling en avondshow. En dit keer zal dit niet anders zijn. “Ik ben al vele maanden bezig met de voorbereiding van mijn carnavalsshow. Iedere kandidaat mag, of beter gezegd moet, iets in elkaar steken dat gekeurd zal worden door de jury. Dit bestaat uit drie delen: een persoonlijke voorstelling voor 30 punten, een praktische proef voor 20 punten en een eigen act voor maar liefst 50 punten.”

Het is vooral deze eigen act die de doorslag kan geven. “Ik geef uiteraard nog niets prijs maar ik kan wel alvast mijn ‘Sunny I Team’ bedanken voor zijn niet-aflatende steun. Iedere kandidaat mag met tien man extra op het podium staan om voor het spektakel te zorgen. Ik zal er alvast geruggensteund worden door twee dansgroepen, namelijk die uit de Orde Van De Kandeeleters en die uit de Orde Van De Caloriebommetjes. We hebben ook een supportersclub dankzij Rita Soenin van café De Kerpel hier in Menen. Het is daar dat ik mijn show klaarstoom. Ik zorg zelf voor de muziek, de kostuums, het decor en het draaiboek”, zegt Sunny I. Zijn vele medewerkers zullen zeker niet vergeten worden na de afloop. “Ik zal hen gepast trakteren op een etentje en/of een dagtripje, daar mogen ze van op aan”, aldus Sunny I.

Jongste keizer?

Sunny kan de jongste Belgische Keizer ooit worden. De huidige ‘jongste’ Keizer is nu Maarten I uit Assenede (35). Bij een Prins Carnaval-overwinning hoort ook een nieuw prinsenkostuum en voor Sunny I zou er ook nog een Keizer Carnaval-kostuum gemaakt moeten worden.

“Als Keizer mag je ook 5 steken (fazantenveren) op je muts dragen. De Keizer mag trouwens zelf kiezen wanneer hij wil aftreden. In mijn geval zou dat dus nog lang kunnen duren”, lacht Sunny I.