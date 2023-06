Sunbeam steekt in een nieuw jasje

Elk jaar wordt in Diksmuide na de laatste examens het festival Sunbeam georganiseerd. Dat vindt plaats op het domein van Zonnestraal.

Sunbeam wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Het zal plaatsvinden op 23 juni van 12 tot 22 uur onder de naam Sunbeam Summerbar. Dat is het resultaat van een bevraging door de Diksmuidse jeugddienst aan een 250-tal jongeren.

“We willen met deze resultaten rekening houden en zochten daarom naar een nieuw concept en ook de naam werd aangepast”, aldus schepen Marc De Keyrel . Uit die bevraging zijn een aantal elementen naar voor gekomen waar zeker rekening kan mee gehouden worden. “De muziek blijft belangrijk maar het samenzijn met vrienden, samen chillen, sfeer en beleving staan voorop”, vertelt Michelle Busschaert van de Jeugddienst Diksmuide.

“Het resultaat is een verkleind terrein met plaats voor een duizendtal mensen, een zomerbar , DJ’s die voor de muziek zorgen en een zomerbar met gezellige plaatsen. De DJ’s zijn zowel mannen als vrouwen en spelen diverse stijlen. Er wordt hier ook aan enkele lokale mensen een podium gegeven. Er zullen stoelen en tafeltjes geplaatst worden, ook palletzetels die onder een sterrentent komen, kortom het wordt helemaal anders maar zeker net zo gezellig.”

Het iets kleinere terrein krijgt een andere indeling waardoor Sunbeam Summerbar nog gezelliger en warmer kan worden ingekleed. “4AD en General Store zorgen ervoor dat niemand dorst hoeft te lijden en een aantal eetstandjes spijst de hongerigen, eigenlijk moet men niets buiten het terrein gaan zoeken, alles zal er zijn”, geeft Michelle nog mee. “ De toegangsprijs is lager dan vorig jaar: jongeren betalen in VVK 3 euro, ADD 5 euro en kansentarief (UITpas) komt aan 1 euro, daarmee is het ingangsticket de helft goedkoper dan vorig jaar”, wijst schepen Marc De Keyrel. “Het budget dat stad Diksmuide hiervoor betaalt is lager dan vorig jaar: dit jaar 20.000 euro tegenover vorig jaar 30.000 euro.”

Tickets zijn te verkrijgen bij de Jeugddienst, in CC Kruispunt, bij het onthaal van het stadhuis, in 4AD, bij General Store, bij de leerlingenraden van ’t Saam en Go , in pizzeria Lyaz en in De Brooderie, of online via https://bit.ly/sunbeam2023.