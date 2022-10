Summer @ Lauwe is na drie jaar afwezigheid helemaal terug: “Niets kan ons nu nog tegenhouden”

Het razendpopulaire Summer @ Lauwe is helemaal terug. Na een afwezigheid van drie jaar opent het straattheaterfestival alle registers om zowel vriend als vijand onder te dompelen in een waanzinnige mix van kunst, cultuur en sfeer.

21 juli, een datum die bij de verwoede theaterliefhebber met een dikke stift op zowat iedere kalender wordt aangeduid. Summer @ Lauwe, het straattheaterfestival dat jaarlijks in de grensgemeente plaats vindt, trekt keer op keer duizenden mensen richting Platse. Bij de uitbraak van de coronacrisis in 2020 moest het geheel noodgedwongen worden opgeborgen, een rampscenario dat zich ook in 2021 herhaalde. “2022 moest de wedergeboorte worden, maar er waren gewoon te veel onzekerheden om dit nu op een verantwoorde manier te gaan organiseren”, klonk het eind vorig jaar bij de organisatie. Een duidelijk signaal dat het festival ook voor de derde jaar op rij de straten van Lauwe niet zou gaan vullen.

“Alle indicatoren staan op groen, er is helemaal niets dat ons nu nog kan tegenhouden”, klonk het recent vanuit de burelen van de organisatie. “Op 21 juli 2023 kunnen mensen zich opnieuw verwachten aan het beproefde succesrecept, waar we nu al enkele toppers aan toe kunnen voegen. Summer @ Lauwe kan zich niet alleen onderscheiden door het aantrekken van solide acts, ook wanneer de zon aan de horizon is verdwenen kunnen we de geesten blijven begeesteren. Voor de editie 2023 zijn we dan ook trots te kunnen melden dat I-Puppet XL de straten met een indrukwekkend spektakel zal vullen.”

Afspraak op 21 juli in de centrumstraten van Lauwe.