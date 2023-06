Summer Kick-Off viert voor de achtste keer de start van de zomer: “Zalig genieten met hapje en drankje”

Voor de achtste maal wordt de start van de zomer gevierd in de Oostendse Langestraat. Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli zet de Summer Kick-Off de zomer van Oostende feestelijk in gang. Het evenement is een initiatief van Stad Oostende om de uitgaansbuurt positief in de kijker te plaatsen.

In samenwerking met de horeca-uitbaters van de Langestraat en Toerisme Oostende wordt elk jaar opnieuw het podium geboden aan Oostends talent. Ook dit jaar krijgt de Summer Kick-Off vorm als een muzikale tweedaagse. Net als bij de vorige editie wordt er met twee podia gewerkt. Het hoofdpodium bevindt zich in de Langestraat, het tweede podium komt op het Monacoplein te staan.

Gratis event

“Met Summer Kick-Off vieren we het uitgaansleven in Oostende en trappen we de zomer op gang. Oostende heeft een rijk uitgaansleven en Stad Oostende zet hard in op een positieve beleving daarvan”, zegt schepen van Uitgaansbeleid, Maxim Donck. “Samen met Oostendenaren, horeca-uitbaters, toeristen en liefhebbers van onze uitgaansbuurt kijken we enorm uit naar dit weekend!”

Oostends talent kleurt de affiche met onder andere Grimsby Gang, de goth rockers Your Life On Hold, de klassebakken van Thin Line Men en de vrolijke bende van Mystère.

Bezoekers van het evenement kunnen genieten van een zomerse sfeer in de Langestraat, met een drankje en een hapje. Na het optreden van de laatste dj’s wordt het feest voortgezet in de cafés en clubs. Het evenement is zoals elk jaar gratis.