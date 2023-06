Summer Kick-Off is vaste waarde bij start zomerseizoen: 18 bands en deejays in één weekend

Op 30 juni en 1 juli wordt voor de 8e keer Summer Kick-Off gehouden in de Langestraat in Oostende. De stad zorgt voor 18 bands en deejays. “Het is dan druk en we steken graag een tandje bij”, zegt Vanessa Demeij van de Manuscript.

De uitgaansbuurt van de Langestraat positief in de kijker plaatsen. Dat is de bedoeling van de Summer Kick-Off die al voor de 8e keer georganiseerd wordt. “De examens zijn gedaan en dat is de start van het zomerseizoen. Met de stad zorgen we voor faciliteiten, bands en deejays en we vragen dat ook de uitbaters van de cafés een extraatje doen”, zegt schepen voor feesten Maxim Donck (N-VA). Op het hoofdpodium in de Langestraat treden bands op (op vrijdag vanaf 17 uur en zaterdag vanaf 15 uur en dat telkens tot 2 uur ’s nachts) terwijl de deejays draaien in de DJ-booth op het Monacoplein (op vrijdag vanaf 17 uur en zaterdag vanaf 14 uur). Na 2 uur ’s nachts wordt het feest verder gezet in de cafés en clubs.

Goede sfeer

“Het initiatief toont welke toffe cafés we hebben in de Langestraat en promoot de uitgaansbuurt. Het is sowieso al een druk weekend , maar er is extra ambiance als er een deejay of band is. De stad voorziet alles en wij moeten enkel een buitentap zetten. Zo’n tweedaagse is best vermoeiend maar het lukt nu al 8 jaar en we kijken er allemaal naar uit”, vult Vanessa Demeij, uitbaatster van de Manuscript, aan.