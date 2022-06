Succesvolle start voor A l’Ostendaise

De eerste A l’Ostendaise in 3 jaar was zaterdag duidelijk een schot in de roos. Het publiek smaakte de gerechten met Noordzeevis en lokale streekproducten. Tot zondagavond kan er nog geproefd worden.

Op het Zeeheldenplein kan men dit weekend genieten van de gerechten van 20 chefs en 3 dessertmakers. “De gerechten zijn iets duurder en kosten 8 euro. We hebben ervoor gekozen om de chefs uit te dagen om nog meer met lokale producten te werken. Elk gerecht heeft , naast de Noordzeevis, ook een streekproduct. De chefs bieden extra kwaliteit”, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende.

Bovendien is er meer plaats. “Hier zijn 1250 zitplaatsen of drie keer zoveel als in 2019. We trekken volledig de kaart van de ecologie en werken niet meer met wegwerpmateriaal. We hebben ook 10.000 bestekken laten maken die de proevers kunnen aankopen”, weet ook eventmanager Warren Houtaeve. Die vervingen de plastieken wegwerpexemplaren de voorbij jaren. Het publiek kocht ze massaal, ook als hebbeding. Er waren ook herbruikbare borden met statiegeld en dat zorgde voor lange wachtrijen aan de inruilkassa. Ook het bestellen van drank verliep soms moeizaam, vooral veroorzaakt door het betaalsysteem met kaarten aan de kassa’s.

Veel volk op het zonovergoten Zeeheldenplein voor de achtste editie van het culinair evenement ‘A l’Ostendaise’. © PM

Maar het publiek, een mix van Oostendenaars, tweedeverblijvers en toeristen, genoot met volle teugen. Sommigen bestelde tot 10 gerechten; anderen deden aan foodsharing. De reacties op de gerechten van de chefs waren unaniem lovend. En die gingen creatief aan de slag met vis én een lokaal streekproduct. Dat resulteerde in fel gesmaakte gerookte haring (Bistro Mathilda), een bouillabaise-kroket met Ensorkaais (Gastrobar Sam) tot de bekende tatjespap met garnalen (Toope).

Ook chef Michiel Rabaey (Storm) ruilde zijn stek op de Oosteroever voor zicht op zee. En de koks zijn er graag bij. “Ideaal voor contact met de collega’s en de klanten”, zo verwoordde een bekende chef het.

A l’Ostendaise is er nog tot zondagavond 19 uur.

(EFO/foto’s PM)