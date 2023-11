Succesvolle editie van Stoffen Spektakel met 1.500 bezoekers in Kortrijk

Het Stoffen Spektakel, de grootste stoffenbeurs van België zoals de organisatie graag meegeeft, kwam zaterdag 11 november naar Kortrijk Xpo met 55 stands op 5.500m². Er kwamen ruim 1.500 bezoekers opdagen. “Het is een succes geworden”, luidt het. Leuk detail: de toegang was gratis.

Het Stoffen Spektakel heeft enkele keren per jaar plaats, onder meer van Antwerpen en Brussel tot Gent, Leuven, Namen en Kortrijk. Het is een grote beurs rond materiaal en stoffen voor dames, kinderen, bruidsjurken, voering- en gordijnen, meubels, decoraties en tafelzeil: veel te veel om op te noemen.

Ook alle benodigdheden en fournituren om het materiaal te verwerken zoals de nieuwste naaimachines en -patronen, zijn te vinden op dit evenement. Er waren stoffendealers uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Ruim 1.500 bezoekers kwamen er snuisteren.

Naaien als passie

Twee van hen zijn mama Lucienne en haar dochter Katia uit Neder-Over-Heembeek. “We zijn met de wagen en maken er een dagje van in Kortrijk. Ik ben bevriend met de zaakvoerster van Follie & koffie”, vertelt Lucienne.

“We gaan naar bijna alle beurzen van Stoffen Spektakel, zelfs in Frankrijk”, vertelt Lucienne. “Het is niet altijd specifiek iets kopen: het is eerder rondneuzen naar nieuwe kleuren, garens, nieuwe stoffen en accessoires. We kijken rustig rond en kopen wat nodig is”, aldus Lucienne en Katia, die beiden veel van hun kledij zelf naaien. “Van rokken, vestjes en jasjes, tot sjerpen, sjaals, jurken en bloezen”, vertelt Katia.

“Er zijn nergens nog opleidingen voor handwerk”

“Naaien is al langer een passie geworden. Naar beurzen gaan is een plezier. We houden van mooie dingen en durven ons al eens laten gaan en toch iets extra kopen”, vult mama Lucienne aan. “Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met gesofistikeerde naaimachines. Het jammere is dat er bijna geen opleidingen handwerk meer gegeven worden in veel beroepsscholen”, duidt Katia, die van opleiding leerkracht is. “Ik heb nog een leuk detail voor u: we kwamen al eens in de krant in Frankrijk”, lacht Lucienne.

55 stands

Er waren 55 stands van stoffendealers uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. “Deze beurs trekt altijd veel volk uit Vlaanderen, maar ook uit het noorden van Frankrijk. Kortrijk is dichterbij dan Mons in België en Mulhouse of Reims in Frankrijk”, zegt Jean-Pierre Aumont, een stoffenleverancier uit Rijsel in Frankrijk. “Ik schat de opkomst toch ietsje minder is dan anders.” Misschien niet minder volk, wel meer wagens op de parkings van Xpo Kortrijk. De reden? Minder busritten door acties bij De Lijn en prikacties bij de spoorwegen.