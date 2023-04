Stuntman Johan (38) danst straks op koord van 350 meter boven Gevleugelde Stad: “Belgisch record is bijkomstig, we zijn hier om onze kunsten te tonen”

Johan Wuyts en zijn koorddansers worden dit weekend het hoogtepunt op de 20ste editie van het Ieperse straattheaterfestival De Gevleugelde Stad. Over een afstand van 350 meter balanceren de acrobaten over een koord tussen het belfort en de Sint-Jakobskerk. “We zullen een Belgisch record breken, maar dat is bijkomstig. We komen naar deze mooie stad om onze kunsten te tonen tussen deze prachtige gebouwen.”

Wie vrijdag de Grote Markt en Sint-Jacobsstraat passeerde, keek met verwonderde blik omhoog: boven de hoofden werden tal van touwen gespannen. “We zijn begonnen om 5.30 uur en hadden de hele dag werk”, zegt Johan Wuyts (38). Hij is de oprichter van de Mechelse koorddansgroep Lyapunov, die samen met 62 andere groepen uit veertien landen het beste van zichzelf geven op het Ieperse straattheaterfestival De Gevleugelde Stad.

Het huzarenwerk door Johan en zijn medewerkers op vrijdag moet zorgen voor verschillende spektakelacts op zaterdag en zondag.

Koord op 45 meter hoogte

“Onze koord loopt op een hoogte van 45 meter van het belfort over het centrum tot de Sint-Jakobskerk, een afstand van 350 meter”, vervolgt Johan. “Onze voorstelling heet Sky Explorer: iemand verlaat zijn geliefde en vertrekt op reis door het luchtruim richting het onbekende op live muziek. Hierbij balanceren we op een touw, dat heen en weer wiebelt en waait. We gebruiken geen balanceerstok, enkel onze armen. Het wordt spannend, al zal het natuurlijk super veilig verlopen doordat we vasthangen aan een lijn. Men zal ons van ver buiten de stad kunnen spotten, want de torens steken boven de Ieperse skyline uit.”

Lyapunov was in 2018 al eens de eyecatcher tijdens De Gevleugelde Stad. Toen werd een koord gespannen van het belfort naar de kathedraal. “Een afstand van 92 meter. Wat we nu ondernemen is uitzonderlijk: in België is nog nooit een afstand van 350 meter overbrugd boven een stad. We zullen een Belgisch record breken, maar dat is bijkomstig. We komen naar deze mooie stad om onze kunsten te tonen tussen deze prachtige gebouwen.”

De Gevleugelde Stad viert dit paasweekend een twintigjarig jubileum. Het idee achter het internationaal promotiefestival voor circus- en straattheater komt van Kurt Demey, Frank Poelvoorde en Jan Victoor. Artiesten gebruiken Ieper als decor om hun nieuwste straatkunsten te tonen aan organisatoren, promotoren en het publiek.

Wereldwijde uitstraling

“Jaar na jaar schrijven meer en meer groepen zich in, van over heel de wereld, in de hoop geselecteerd te worden en hier te mogen optreden”, klinkt het bij de organisatoren. “Ze weten dat ze gratis moeten optreden en zelf hun verplaatsingskosten moeten betalen. De ontgoocheling bij wie uit de boot valt is groot, de blijdschap en trots bij de geselecteerde groepen is overweldigend. Elk jaar opnieuw kunnen we onszelf daarover blijven verwonderen. Dit jaar zeker na drie zeer moeilijke jaren voor ‘onze’ artiesten, door de verminderde koopkracht en de gestegen prijzen voor brandstof en vliegtuigtickets. De weerklank en uitstraling van De Gevleugelde Stad is wereldwijd en groeit nog elk jaar.”

Bij slecht weer wordt voor bepaalde acts gebruikgemaakt van CC Het Perron en de kathedraal. De festivalzones situeren zich rond het Le Touquetpark met de drie scholen aan de Eigenheerdstraat en het vestinggebied van de Esplanade tot het Zaalhof en Hamiltonpark.

Het festival keert ook volledig terug naar het stadscentrum in de Janseniusstraat en het Astridpark, aan het Lapidarium en op de Grote Markt, waar Lyapunov de eyecatcher wordt. “Maar alle artiesten zijn de moeite waard om te bekijken, iedereen is gepassioneerd met hun metier bezig”, besluit Johan. (TP)