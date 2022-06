Studio Allegro danst in Poperinge voor alle sterrenouders

Tijdens de Keikopbraderie voorziet de stad jaarlijks een podium waarop een plaatselijke dansschool een voorstelling mag geven. Dit jaar wordt het podium voorbehouden voor Dansstudio Allegro. “We zijn heel blij dat er dit jaar aan ons gedacht werd”, vertelt Esther Bucquoye.

Dansstudio Allegro is een Poperingse dansschool voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. De dansschool is onder begeleiding van Esther Bucquoye, met Lea Deltour als extra lesgeefster. “We bieden moderne en hedendaagse dans aan voor kinderen van de lagere, middelbare en hoge school. Technieklessen worden aangeboden voor wie zijn of haar danstechniek wil aanscherpen”, zegt Esther Bucquoye van dansschool Allegro.

“Ik ben heel blij dat ze dit jaar aan ons hebben gedacht. Zo kunnen wij voor de eerste keer onze dansers op een podium laten stralen.”

Wedstrijdteam

Op zondag 26 juni danst Dansstudio Allegro op de Grote Markt van Poperinge. Ze dansen in blokken van 30 minuten en dat drie keer van 14 tot 18 uur.

“We brengen moderne en hedendaagse dans. Alle groepen zullen hun aangeleerde dans van het voorbije seizoen brengen. We starten met de kleinsten, Allegro 1 (eerste en tweede leerjaar). Dan volgt Allegro 2 (derde en vierde leerjaar), daarna Allegro 3 (vijfde en zesde leerjaar) en aansluitend Allegro 4 (eerste tot vierde middelbaar). Allegro 5 (16+) volgt hierna. Het voorbije seizoen nam ik deel aan wedstrijden met mijn wedstrijdteam Allegro Team. Afsluiten doen we op zondag met het wedstrijdteam. Zij brengen een dans voor alle sterrenouders”, vertelt Esther.

