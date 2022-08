Studentenvereniging Moeder Naamse pakt voor 5e keer uit met jockeybar: “Alle remmen mogen weer los”

Een van de trekpleisters daags voor Waregems Hoogdag is de Jockeybar van studentenvereniging Moeder Naamse, die voor de vijfde keer zijn opwachting maakt. “Onze alom gekende Jockeybar – by Moeder Naamse trekt dit jaar weer naar haar vertrouwde gevel van Juweliers Casteur”, vertelt Praeses Laurent Uyttenhove trots.

“Om klokslag 14 uur weergalmt het startschot in de manège van Moeder Naamse, waarna onze bar de deuren opent voor het publiek”, gaat Laurent van start. “Naar goede gewoonte tillen we iedere editie naar een ongezien niveau en dit jaar is dat niet anders. Een fantastische tent, een vijftien meter lange bar en nog veel meer zal ervoor zorgen dat u uw dancemoves kan placeren en uw dorstig lichaam kan hydrateren. Van 14 tot 15 uur hebben we onze ‘kop of munt’-actie. Heb je het juist, dan krijg je een gratis drankje. Wie verkleed komt opdagen als jockey wacht een meter bier. Maar dit is nog niet alles voor onze vijfde editie, die opnieuw doorgaat tot 3u ’s nachts. Verschillende dj’s zullen voor de sfeer en ambiance zorgen.”

Financieren academiejaar

“De opbrengst van deze Jockeybar gaat net als die van ons galabal – dat doorgaat op 18 maart – naar het financieren van het academiejaar. De clubavonden, de reis naar Praag en het clubweekend in Namen, waar onze naam van afgeleid is, worden hiermee bekostigd. Maar ook een groot deel gaat naar een goed doel. Zo ging er al in het verleden 2500 euro naar Think Pink, de actie van Kom Op Tegen Kanker.”

Trektocht

Moeder Naamse is een studentenvereniging die zich manifesteert in het weekend. Ze is ontstaan uit een vriendengroep die regelmatig op trektocht ging naar de Ardennen in het middelbaar. “Eenmaal we werden ondergedompeld in het studentenleven kwam het idee om een vereniging op te richten met als doel het onderhouden van de vriendschappen”, gaat Laurent verder. “De vereniging heeft haar thuisbasis op de Waregemse markt. Op vrijdagavond worden er op regelmatige basis clubavonden georganiseerd. Op zaterdag staan externe evenementen bij bevriende studentenclubs centraal.”