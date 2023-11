Studentenclub Moeder Gezelle klaar voor 39ste Galabal: “Verwachten zo’n 2.500 bezoekers”

Het 39ste Galabal van Studentenclub Moeder Gezelle staat voor de deur. Op zaterdag 18 november worden er in de gebouwen van Monument Group in de Oude Diksmuidestraat in Meulebeke zowat 2.500 feestvierders verwacht. Vanuit Tielt is er een shuttledienst naar Meulebeke.

Andere beleving

Het concept en de locatie van het Galabal is hetzelfde als vorig jaar, al kunnen bezoekers op een andere beleving rekenen volgens preses Jarne Vannieuwenhuyze (21). “De ingang ligt dit keer aan de andere kant van het gebouw, waardoor de zalen wat dichter bij elkaar liggen. Ook de aankleding zal anders zijn. Al kunnen gasten opnieuw rekenen op twee zalen, een champagnebar en een loungegedeelte. Zoals elk jaar verwachten we zowat 2.500 bezoekers.”

Eigenlijk had het bal nu aan de veertigste editie toe moeten zijn, maar twee jaar geleden werd het feest door corona op 48 uur voor de start afgelast. Daardoor bleef de club met een flinke financiële kater achter, al is die klap ondertussen grotendeels verteerd. “We konden toen gelukkig rekenen op heel veel begrip van onze leveranciers, terwijl ook de cocktailparty’s en de oldtimerritten (evenementen die de club voor het eerst in 2022 organiseerde, red.) ons wat meer financiële ademruimte gaven. Bovendien was de editie van vorig jaar een groot succes.”