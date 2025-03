Studenten zetten klanten en handelaars in de bloemetjes tijdens Lenteshopping

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart organiseren tweedejaarsstudenten van Vives samen met handelaarsvereniging Winkelen in Waregem een bijzondere Lenteshopping. “Geniet van veel activiteiten en acties bij meer dan 100 zaken”, klinkt het.

Voor het derde jaar op rij slaan Waregemse handelaars en de studenten van het tweede jaar eventmanagement aan Hogeschool Vives de handen in elkaar. Het doel is een grote Lenteshopping in het centrum organiseren. “Dit jaar zorgen zij niet enkel voor een sfeervol shoppingweekend, maar creëren ze ook een feestelijk concept waarbij zowel bezoekers als winkeliers centraal komen te staan”, vertelt voorzitter Hans Maddelein van Winkelen in Waregem.

Jong en oud kunnen volgend weekend op het marktplein een bloem in elkaar knutselen en die cadeau doen aan hun favoriete handelaar. In ruil ligt een zoete traktatie klaar. Op die manier stimuleren de studenten het lokaal winkelen én zorgen ze in gepast thema voor een bijzondere sfeer in de stad.

Vuurdoop en jubileum

“We zetten iedereen in de bloemetjes”, klinkt het. “Daarnaast voorzien we voor elk wat wils. In de winkelstraten komen fleurige selfiespots, Flora De Bijenkoningin zal alle zintuigen bespelen en in het park Casier kan je deelnemen aan een workshop bloempotten schilderen. Op de Markt komen kermisattracties, een springkasteel en een grimeuse.”

Alle activiteiten zijn gratis en vinden zowel op zaterdag als zondag van 14 tot 18 uur plaats. Meer dan 100 deelnemende handelaars zullen exclusieve acties voorzien. Sommige zaken vieren tijdens de Lenteshopping hun vuurdoop of een bijzonder jubileum.

“Met de vele enthousiaste handelaars, een stad vol bloemenpracht en talloze verrassingen wordt de Lenteshopping in Waregem een weekend om niet te missen”, zegt citycoach Maarten Moerman.