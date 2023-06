Studenten Vives organiseren vaderdagevent op terreinen Open Huis in Staden

De studenten logies-, restaurant- en cateringmanagement van hogeschool Vives pakken van vrijdag 9 tot maandag 12 juni uit met een vaderdagevent op de terreinen van vakantiehoeve Open Huis. Het event kadert in hun eindwerk.

“Logies-, restaurant- en cateringmanagement is een horecaopleiding die graag de praktijk met de theorie combineert”, legt woordvoerster Ariane Salens uit.

Workshops

“Het vaderdagevent dat we van 9 tot 12 juni organiseren op de terreinen van Open Huis is daar een perfect voorbeeld van. Gedurende het vaderdagweekend combineren we yoga-, cocktail-, en andere workshops met sportieve activiteiten, interactieve spelen en caféspelen.”

Op zaterdag kan je genieten van een Italiaans lunchbuffet met als afsluiter een barbecue en throwbacknight met 80’s en 90’s muziek gespeeld door de opkomende band IBBS.

Overnachten

“Op zondag wordt een lunchbarbecue, een uitdagend kubb-tornooi en een superpapawedstrijd voorzien. Die is ideaal voor papa’s die houden van het uitvoeren van activiteiten zoals een lasertagbattle om enkele leuke prijzen in de wacht te slepen. Er is ook mogelijkheid tot overnachten op het domein. Het vaderdagevent telt als ons eindwerk om af te studeren”, aldus de studenten. (BCH)