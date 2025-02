Studenten VIVES gooien met event VERTIGO rave- en skatecultuur samen

Op donderdag 20 februari wordt JC Tranzit in Kortrijk omgetoverd tot het centrum van beats, decks en wielen. Vier studenten van VIVES Hogeschool – Dries Rombaut, Zia D’haeseleer, Joran Mary en Janne Meersschaut – presenteren met trots hun bachelorproefevent VERTIGO. Dit unieke concept verenigt de skatescene met rave en brengt een mix van muziek, urban vibes en non-stop energie.

VERTIGO is niet een gewone feestavond. “Een nacht vol adrenaline waarin skatekicks en rave-energy samenkomen”, vertelt Janne Meersschaut. “Met VERTIGO zetten we in op beleving, waar de energie van de skatescene samensmelt met keiharde beats en een visuele trip van lichten.”

De keuze voor JC Tranzit is geen toeval. “De industriële setting van deze locatie sluit perfect aan bij het thema. De urban vibe van JC Tranzit maakt het de ideale plek voor ons event”, aldus Janne. De ruimte wordt aangekleed in skatethema die de underground sfeer compleet maakt. Zo vind je er zelfs een zelfgemaakte skatebank.

Vanaf 22 uur tot 4 uur worden bezoekers meegenomen op een rollercoaster van techno en adrenaline. De vier studenten Eventmanagement kozen bewust voor lokale dj’s. Azeno, U-Nits, MDSA, 306 en ZENO zorgen voor een stevige line-up die garant staat voor een avond vol keiharde techno beats.

“Het event richt zich op een publiek vanaf 18 jaar dat houdt van intense muziek en alternatieve partyconcepten”, duidt Janne. Met een toegangsprijs van 11 euro per ticket, of 44 euro voor een groepsticket (4+1), biedt VERTIGO een toegankelijke ervaring voor iedereen. Wel is er één belangrijke regel: de hele groep moet samen arriveren, omdat er per groep slechts één QR-code wordt verstrekt.

Tickets en meer info op https://vertigo-rave.tickoweb.be/ en https://www.instagram.com/vertigo_rave/.