Studenten Howest organiseren evenement in Kasteelpark Zwevezele

De eerste editie van ‘In Sight Out’ vindt op zaterdag 26 maart plaats in het Kasteelpark. Dit uitdagende evenement wordt georganiseerd door enkele studenten van de hogeschool Howest die de richting Sport en Bewegen volgen. Hou je klaar voor een gezellig en sportief dagje met pijl en boog.

“In Sight Out is een Archery Tag Event”, zegt medewerkend student Ward Leenknecht. “Het is een soort variant op paintball, waarbij wordt geschoten met een zachte pijl en boog. We richten ons voornamelijk op jongvolwassenen, maar uiteraard is iedereen meer dan welkom. Dit sportieve en toch wel uitdagende evenement sluit aan bij onze studierichting en is ideaal voor mensen die iets nieuws willen en durven proberen. Je bent actief in de weer en kunt genieten van een leuke spelnamiddag. Als dat niet mooi klinkt, na die harde coronaperiode.”

Behalve Ward tekenen ook de studenten Kathleen De Block, Noa Depaepe, Jara Verhegghe en Robbe Declerck voor de organisatie, met de gewaardeerde medewerking van de gemeente Wingene.

Alle activiteiten zijn gericht op plezier maken, en dit via spel, bewegen en beleving. Enige voorkennis is niet vereist.

“In de voormiddag worden er initiaties op maat ingericht voor mensen met een mentale beperking en voor G-sporters”, gaat Ward verder. “In de namiddag vindt het tornooi plaats. Twee teams van acht tegen acht nemen het tegen elkaar op, in twee verschillende spelvormen. De winnaar gaat naar huis met een leuke prijs. Naast de boeiende spelvormen met uitdagende obstakels onder ervaren begeleiding, zijn er ook gratis randactiviteiten voorzien. Een bar met hopelijk zonnig terras zal open zijn en vanaf 16.30 zijn er Belgische frietjes met frikandellen te verkrijgen.”

Gratis supporteren

Het evenement vindt plaats in het Kasteelpark langs de Waldreef en start om 9 uur. Om 19 uur rond men het af. Wie wil deelnemen, heeft een ticket nodig. Een ticket kost 15 euro per persoon boven de 18 jaar. Wie jonger is, betaalt 12 euro. Toeschouwers kunnen gratis supporteren.

(NS)