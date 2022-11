Studenten Howest Kortrijk starten hun marathonradio voor De Warmste Week

Vanaf 10 uur vandaag tot dinsdag 29 november 10 uur maken vijf laatstejaarsstudenten Journalistiek in de studio van The Penta (Howest) 24 uur lang radio ten voordele van De Warmste Week. Onder de naam JRN4LIFE vlammen audiostudenten Amy Van Parys, Thomas Van Poucke, João Ramboer, Bas Vermeersch en Jorunn Vannoorden tegen kansarmoede.

Net als vorig jaar doen ze dat met een marathonradio. Amy en Thomas gaven daarnet de aftrap met het nummer ‘En Dans’ van Clouseau. “De kop is eraf, nog maar 24 uur te gaan”, lacht Amy. “Meestal slaap ik een acht uur per nacht, maar dat is helaas vannacht niet gelukt. Er waren nog enkele lastminute aanpassingen.” Met de keuze van het startnummer verwijzen ze naar de tekst ‘kom erbij en dans’. “Een goede binnenkomer denken we dan. Kom erbij en vraag liedjes aan. Dat kan hier ter plaatse in de Penta (trappen naar beneden, dan naar links, red.) of via onze Instagrampagina @jrn4life”, vult Thomas aan. De studenten zamelen geld in door verzoekplaatjes te verkopen aan 1 euro of er kan een vrije bijdrage gestort worden op het rekeningnummer BE84 3771 3692 7459.

Go West

Directeur Lode De Geyter heeft de marathonradio deze ochtend officieel geopend: “Het is een mooi initiatief van onze studenten Journalistiek die op hun manier bijdragen aan de strijd tegen kansarmoede. Het is natuurlijk redelijk zwaar aangezien het 24 uur aan een stuk is, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ikzelf heb uiteraard ook een verzoeknummer ingediend, ‘Go West’ van de Pet Shop Boys, alluderende naar Howest.”

Zijn vijfjarige kleindochter Marie mocht gisteren de studio al eens uittesten en vroeg een nummer aan van K3. Docent Audio Sofie Verschueren coördineert mee het project. “Ze hebben het grotendeels zelf gedaan, 24 uur op de campus verblijven vraagt voornamelijk wat logistieke ondersteuning. In principe is dit project voor punten, maar ze mogen ervan uitgaan dat ze allemaal zullen slagen. Ik denk dat ze morgen vermoeid zullen zijn, maar gelukkig. Er hangt hier precies een soort van jeugdkampgevoel”, glimlacht Sofie. “Ik ben verheugd om zelf ook nog eens achter de microfoon te staan, van 15 tot 16 uur. Mijn verzoekjes staan alvast ook in de rij waaronder ‘You Can Call Me Al’ van Paul Simon, een nummer waar ik altijd goedgezind van word.”

Quindo

De volledige 24 uur marathonradio is live te beluisteren op quindo.be. Daarnaast organiseren de studenten nog tal van andere acties om geld binnen te halen. Zo is er een FIFA-toernooi en pingpongtoernooi met inleg, een ‘Warmathon’ sponsorloopwedstrijd om 16.30 uur – waarvoor je je nog steeds kan inschrijven – en een verkoop van cupcakes. Intussen werd reeds een bedrag ingezameld van 250 euro.